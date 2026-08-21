Infektion trifft steirischen Rinderbetrieb: „Wiesen sind kein Hundeklo“

Hundekot auf Wiesen und Weiden kann für Weidetiere zur ernsten Gefahr werden. Ein Betrieb in Kraubath kämpft nach einer Parasiteninfektion seiner Rinder mit schweren Folgen und hohem finanziellem Schaden.

Hundekot auf Wiesen und Weiden kann für Nutztiere schwere Folgen haben. Ein Rinderzuchtbetrieb in Kraubath ist von einer massiven Parasiteninfektion betroffen – der Schaden wird auf bis zu 40.000 Euro geschätzt.

Halbe Herde mit gefährlichem Parasiten infiziert

Rinderzüchterin Heidrun Ofner aus Kraubath/Mur steht vor einem großen Problem: Rund die Hälfte ihrer wertvollen Holstein-Zuchttiere wurde mit dem Parasiten Neospora caninum infiziert. Die Erkrankung kann bei Rindern zu Fehlgeburten führen und hat für den Betrieb bereits massive Auswirkungen. Vier trächtige Kühe haben ihre Föten verloren, bei weiteren Tieren besteht die Sorge um eine Infektion. Auch ein neugeborenes Kalb ist betroffen. Laut Landwirtschaftskammer beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 35.000 bis 40.000 Euro.

Ansteckung durch Hundekot möglich

Die Krankheit Neosporose wird vor allem durch Hunde übertragen. Infizierte Hunde scheiden den Erreger über den Kot aus, der anschließend von Weidetieren über verunreinigtes Futter aufgenommen werden kann. Da am betroffenen Hof kein eigener Hund gehalten wird, gehen die Experten davon aus, dass die Infektion durch Hinterlassenschaften fremder Hunde auf den angrenzenden Flächen erfolgt sein könnte.

©LK Steiermark/Daniel Winter | Heidrun Ofner und der Kraubather-Bürgermeister Erich Ofner – er wird in seiner Gemeinde vermehrt Tafeln „Hundekot und Müll im Futter gefährden unsere Tiere!“ aufstellen. Gleichzeitig ruft er seine Bürgermeisterkollegen dazu auf. ©LK Steiermark/Daniel Winter | Heidrun Ofner mit ihren Rindern. ©LK Steiermark/Daniel Winter | Betroffene Rinderzüchterin Heidrun Ofner. ©LK Steiermark/Daniel Winter | Richard Judmaier, Kammerobmann von Leoben: Was sich leicht vermeiden lässt, kann fatale Folgen für die Rinder haben ©LK Steiermark/Daniel Winter | Der Schaden ist unwiederbringlich – Rinderzüchterin Heidrun Ofner, Tierärztin Barbara Wolfger, Bürgermeister Erich Ofner aus Kraubath.

Appell an Hundebesitzer

Die Landwirtschaftskammer appelliert an Spaziergänger und Hundebesitzer, Wiesen und Weiden sauber zu halten und Hundekot unbedingt zu entfernen. „Wiesen und Weiden sind die Salatschüssel der Rinder und kein Hundeklo“, betont Kammerobmann Richard Judmaier. Auch achtlos weggeworfener Müll kann für Tiere gefährlich werden. Plastik, Dosen oder Glas können beim Mähen ins Futter gelangen und im schlimmsten Fall schwere Verletzungen oder den Tod von Weidetieren verursachen.

Keine Behandlung möglich

Für infizierte Rinder gibt es derzeit keine wirksame Behandlung. Umso wichtiger seien vorbeugende Maßnahmen, betont Tierärztin Barbara Wolfger. Eine Verunreinigung von Futterflächen müsse verhindert werden, um die Gesundheit der Tiere und die Existenz der betroffenen Betriebe zu schützen.