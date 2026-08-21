Fischereiverband schlägt Alarm: Steirische Gewässer unter Druck

Zum Internationalen Tag des Fisches machte der Landesfischereiverband Steiermark auf die Herausforderungen für heimische Gewässer aufmerksam. Obmann Maximilian Scharzenberger fordert mehr Schutz für Fische und ihren Lebensraum.

Der Landesfischereiverband Steiermark hat am Internationalen Tag des Fisches in Mixnitz auf die Bedeutung intakter Gewässer und die zunehmenden Herausforderungen für Fische und andere Wasserlebewesen aufmerksam gemacht. Beim international besetzten Informations- und Netzwerktreffen stand der Schutz des Lebensraums Wasser im Mittelpunkt.

„Naturschutz darf nicht an der Wasseroberfläche enden“

Für Landesfischereiverbands-Obmann Maximilian Scharzenberger ist klar: Der Schutz der Natur müsse auch unter der Wasseroberfläche stärker berücksichtigt werden. „Naturschutz darf nicht an der Wasseroberfläche enden“, betonte er im Rahmen der Veranstaltung. Der Verband vertritt in der Steiermark die Interessen von rund 17.000 Anglerinnen und Anglern sowie etwa 3.000 Fischereiberechtigten. Neben der Interessenvertretung kümmert sich der Verband unter anderem um Aus- und Weiterbildungen, Monitoring-Aufgaben und Serviceleistungen für seine Mitglieder.

Viele Faktoren setzen Gewässer unter Druck

Laut Scharzenberger stehen heimische Fischarten wie Äsche, Bachforelle oder Huchen vor zahlreichen Herausforderungen. Neben zunehmenden Hitzeperioden und niedrigen Wasserständen seien auch Prädatoren wie Kormoran, Gänsesäger, Fischreiher und Fischotter sowie Verschmutzungen und die intensivere Freizeitnutzung von Gewässern problematisch. Auch der Ausbau erneuerbarer Energie müsse aus Sicht des Verbandes stärker mit dem Schutz von Wasserlebewesen in Einklang gebracht werden. Scharzenberger sieht hier noch weiteren Handlungsbedarf, um die Artenvielfalt in den steirischen Gewässern langfristig zu erhalten.

Neue Angebote und Auszeichnung geplant

Im Rahmen des Treffens präsentierte der Landesfischereiverband auch seine neue Homepage sowie neue Social-Media-Kanäle. Damit sollen künftig Informationen rund um Fischerei, Gewässerschutz und die Arbeit des Verbandes schneller und umfassender vermittelt werden. Zudem wurde ein Ausblick auf den neuen Preis „PETRI PRÄMIUM“ gegeben. Die Auszeichnung soll ab 2027 nachhaltige Projekte zum Schutz von Fischen und ihren Lebensräumen würdigen.