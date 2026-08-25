Neues Lokal eröffnet in Knittelfeld: Das erwartet Gäste in der Parkstraße

In der Knittelfelder Innenstadt gibt es gastronomischen Zuwachs. Nach monatelanger Vorbereitung hat „Tremmel’s Family and Friends“ seine Türen geöffnet. Neben einer Terrasse wartet auch ein eigener Spielebereich.

Wer in Knittelfeld auf der Suche nach einem neuen Platz zum Zusammensitzen ist, hat seit Kurzem eine weitere Adresse zur Auswahl. In der Parkstraße 43 hat das Lokal „Tremmel’s Family and Friends“ eröffnet. Hinter dem neuen Gastronomiebetrieb steht Inhaber Laszlo Tremmel mit seinem Team. Bis die ersten Gäste empfangen werden konnten, war einiges zu tun. Mehrere Monate flossen in Planung, Sanierung und Vorbereitung. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen und die neu gestalteten Räumlichkeiten geöffnet.

Billard, Darts und Terrasse

Der Name verrät bereits, welche Richtung Tremmel mit seinem Lokal einschlagen möchte. „Tremmel’s Family and Friends“ soll ein Ort sein, an dem Freunde und Familien gemeinsam Zeit verbringen können. Dafür setzt das Lokal nicht nur auf den klassischen Gastrobereich. Ein eigener Spielebereich mit Billardtisch, Darts-Automat und weiteren Angeboten soll für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Bei passendem Wetter können Gäste außerdem auf der Terrasse Platz nehmen.

Sieben Tage die Woche geöffnet

Wer das neue Lokal ausprobieren möchte, hat dazu an jedem Wochentag Gelegenheit. Einen Ruhetag gibt es nicht. Von Montag bis Samstag ist von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags startet der Betrieb etwas später, dann können Gäste von 13 bis 22 Uhr vorbeikommen.