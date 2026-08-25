Auto stürzt von B145 in Straßengraben: Lenker schwer verletzt

Ein Auto mit drei Arbeitskollegen kam Montagabend in Bad Aussee von der B145 ab und stürzte in einen Straßengraben. Der 56-jährige Lenker wurde schwer verletzt. Andere Autofahrer bemerkten den Unfall und alarmierten die Rettung.

Ein 56-Jährige war gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen im Alter von 62 und 44 Jahren unterwegs. Im Ortsgebiet von Bad Aussee, auf Höhe des Straßenkilometers 85,2, kam das Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte daraufhin in einen Straßengraben. Der 56-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Auch sein 62 Jahre alter Kollege, der auf der Rückbank saß, wurde verletzt. Laut Polizei erlitt er leichte Verletzungen.

Nachkommende Autofahrer bemerken Unfall

Der 44-jährige Mann auf dem Beifahrersitz blieb hingegen unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden auf das verunfallte Fahrzeug aufmerksam und setzten den Notruf ab. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Der 56-Jährige kam ins Krankenhaus Bad Ischl, sein 62-jähriger Arbeitskollege ins Krankenhaus Rottenmann. Weshalb der Wagen von der B145 abkam, ist Gegenstand der weiteren Erhebungen.