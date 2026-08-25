15-Jähriger stürzt mit Mofa in Graben: Ersthelfer reagierten sofort

Ein 15-Jähriger ist Dienstagfrüh im Bezirk Weiz mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Jugendliche landete nach dem Zusammenstoß in einem Straßengraben. Ersthelfer reagierten sofort.

Der Dienstagmorgen endete für einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Weiz im Krankenhaus. Der Jugendliche war gegen 6.40 Uhr mit seinem Mofa auf der Oberfladnitzstraße in Oberfladnitz, Gemeinde Thannhausen, unterwegs. In einer Kurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Zweirad.

Mofa gerät in Kurve ins Rutschen

Nach Angaben der Polizei dürfte der 15-Jährige in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mofa ins Rutschen geraten sein. Genau in diesem Moment kam ihm ein 38-jähriger Autofahrer entgegen, der ebenfalls aus dem Bezirk Weiz stammt. Der Jugendliche kollidierte mit dem Auto und wurde anschließend in einen Straßengraben geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.

Ersthelfer holen 15-Jährigen aus Straßengraben

Nach dem Unfall waren sofort Ersthelfer zur Stelle. Sie kümmerten sich um den Jugendlichen und retteten ihn aus dem Graben. Kurz darauf übernahmen das Rote Kreuz und ein Notarzt die weitere medizinische Versorgung. Der 15-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend ins LKH Graz gebracht. Der 38-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Auch die Feuerwehr Landscha rückte zur Unfallstelle aus. Zwölf Einsatzkräfte kümmerten sich um die notwendigen Aufräumarbeiten.