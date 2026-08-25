Fluchtlenker erst 16 Jahre alt: Wilde Verfolgung mit der Polizei

Was am Freitagnachmittag, 21. August, mit einer geplanten Polizeikontrolle begann, entwickelte sich im Bezirk Weiz zu einer riskanten Fahrt über Nebenstraßen und die B 65. Ein erst 16 Jahre alter Motocross-Lenker soll sich einer Anhaltung entzogen und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Nun sucht die Polizei genau jene Autofahrer, die wegen des Jugendlichen stark bremsen oder ausweichen mussten.

16-Jähriger gibt Gas und flüchtet

Gegen 17.30 Uhr bemerkten Polizisten im Ortsgebiet von Sinabelkirchen eine Motocross-Maschine, die ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten wollten den Fahrer anhalten, doch anstatt stehen zu bleiben, beschleunigte dieser laut Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht führte zunächst über mehrere Nebenstraßen. Zwischen Sinabelkirchen und Gnies bog der Motocross-Fahrer schließlich wieder auf die B 65 ein und setzte seine Fahrt in Richtung Gnies fort.

Autofahrer mussten stark bremsen

Dabei soll es zu besonders gefährlichen Situationen gekommen sein. Der Jugendliche missachtete laut Polizei bei hoher Geschwindigkeit ein Vorrangzeichen. Mehrere Autofahrer mussten daraufhin stark abbremsen oder ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Doch auch danach soll sich die Situation nicht beruhigt haben. Auf der B 65 führte der 16-Jährige weitere riskante Überholmanöver durch. Erneut mussten andere Verkehrsteilnehmer bremsen oder bis an den rechten Fahrbahnrand ausweichen.

Polizei kann Jugendlichen schließlich stoppen

Die Flucht endete schließlich doch mit einer Polizeikontrolle. Beamten gelang es, den Motocross-Fahrer anzuhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Lenker erst 16 Jahre alt ist. Auf den Jugendlichen kommen nun mehrere Anzeigen zu. Neben einer Vielzahl von Verwaltungsübertretungen wird er auch wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Jetzt sind die Verkehrsteilnehmer gefragt, die während der Flucht gefährdet wurden. Wer wegen des Motocross-Fahrers ausweichen oder stark abbremsen musste, soll sich bei der Polizeiinspektion Weiz unter 059133 6260 melden.