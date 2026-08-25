Erzbergbahn kämpft ums Überleben: Zwei historische Tunnel gesperrt

Die Erzbergbahn gehört zu den außergewöhnlichsten Bahnstrecken der Steiermark. Doch ausgerechnet zwei ihrer historischen Tunnel dürfen derzeit nicht mehr befahren werden. Neue Auflagen bringen den Betreiberverein unter Druck.

Seit Jahrzehnten bringt die Erzbergbahn Ausflugsgäste über die historische Strecke rund um den steirischen Erzberg. Doch wie lange das noch möglich sein wird, ist derzeit offen.

Seit Jahrzehnten bringt die Erzbergbahn Ausflugsgäste über die historische Strecke rund um den steirischen Erzberg. Doch wie lange das noch möglich sein wird, ist derzeit offen.

Seit Jahrzehnten bringt die Erzbergbahn Ausflugsgäste über die historische Strecke rund um den steirischen Erzberg. Doch wie lange das noch möglich sein wird, ist derzeit offen. Der Museumsbahnbetrieb steht vor einem ernsten Problem: Der Präbichltunnel und der Plattentunnel sind für die Fahrten der Erzbergbahn gesperrt. Damit können die Züge aktuell auch den Bahnhof Erzberg nicht mehr erreichen. Grund dafür sind neue Anforderungen beim Brand- und Sicherheitsschutz, die für die beiden rund 135 Jahre alten Tunnel gelten. Für den Verein Erzbergbahn sind die notwendigen Maßnahmen nach eigenen Angaben allein nicht finanzierbar.

„Kann die neuen Auflagen allein nicht stemmen“

Bislang wurde der Museumsbahnbetrieb regelmäßig von der Bezirkshauptmannschaft Leoben genehmigt. Seit 1990 erfolgte dies laut Verein im Abstand von drei Jahren, zuletzt 2023. Nun dürfen die historischen Züge die beiden Tunnel allerdings nicht mehr passieren. „Der Verein Erzbergbahn kann die neuen Auflagen für die beiden 135 Jahre alten Bahntunnel allein nicht stemmen“, macht Obmann Joachim Lanner in einem Bericht des ORF deutlich. Das Problem betrifft nicht nur einen besonders attraktiven Teil der Strecke. Die verkürzte Route macht sich auch finanziell bemerkbar.

Einnahmen im fünfstelligen Bereich fehlen

Nach Angaben des Vereins führt die derzeitige Situation zu erheblichen Einbußen. Durch die ausfallenden Fahrten durch die Tunnel sollen Einnahmen in mittlerer fünfstelliger Höhe fehlen. Mit einer Spendenaktion versucht der Verein gegenzusteuern. Dauerhaft werde sich die Zukunft der Bahn damit allerdings kaum absichern lassen. „Private allein werden es aber nicht schaffen“, sagt Lanner. Die Erzbergbahn ist daher auf Unterstützung von anderer Seite angewiesen.

Grüne nehmen Kunasek in die Pflicht

Mittlerweile ist die Zukunft der Museumsbahn auch zum politischen Thema geworden. Die steirischen Grünen fordern Unterstützung durch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Zudem sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, EU-Fördermittel für den Erhalt der Erzbergbahn zu bekommen. Vereinsobmann Lanner bringt außerdem einen runden Tisch mit Experten ins Spiel. Dort soll geklärt werden, welche Maßnahmen tatsächlich notwendig und umsetzbar sind. Eine mögliche Lösung könnte etwa eine Notbeleuchtung in den betroffenen Tunneln sein. Welche weiteren Investitionen erforderlich wären, müsse allerdings erst geprüft werden.

Fahrten gehen vorerst weiter

Ganz zum Stillstand gekommen ist die Erzbergbahn nicht. Auf der derzeit verkürzten Strecke können weiterhin Fahrten angeboten werden. Für den Verein zählt dabei jeder Fahrgast, denn die Einnahmen helfen, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten.