Drei Jahre nach Auszug: Mieterin soll plötzlich 1.700 Euro zahlen

Die Wohnung war längst Geschichte, als eine ehemalige Mieterin eine böse Überraschung erlebte: Mehr als 1.700 Euro sollte sie für Heizung und Warmwasser bezahlen, obwohl sie bereits Monate vor dem verrechneten Zeitraum ausgezogen

Fast drei Jahre nach ihrem Auszug wurde eine Mieterin mit einer hohen Forderung konfrontiert. Ein Wärmeversorgungsunternehmen verlangte von ihr mehr als 1.700 Euro für Heiz- und Warmwasserkosten. Das Problem: Die Frau hatte die betreffende Wohnung bereits im April 2022 verlassen. Noch ungewöhnlicher war der Zeitraum, für den sie bezahlen sollte. Die verrechneten Kosten betrafen Juli 2022 bis Ende Juni 2023, also eine Zeit, in der die ehemalige Bewohnerin längst nicht mehr in der Wohnung lebte.

Abmeldung offenbar nie durchgeführt

Die Frau wandte sich wegen der Forderung an die steirische Arbeiterkammer. Bei der Prüfung des Falls zeigte sich, wo das Problem lag: Für die Abmeldung des Wärmeversorgungsvertrags wäre laut den vorliegenden Informationen die Hausverwaltung verantwortlich gewesen. Dass diese die Abmeldung übernehmen sollte, war der Mieterin sogar per E-Mail bestätigt worden. Offenbar wurde der notwendige Schritt anschließend jedoch nicht durchgeführt. Der Vertrag lief weiter und Jahre später landete die Rechnung bei der ehemaligen Mieterin.

Mehr als 1.700 Euro muss sie nicht bezahlen

Nach dem Einschreiten der Konsumentenschützer der AK konnte der Fall schließlich zugunsten der Frau geklärt werden. Die gesamte Forderung von mehr als 1.700 Euro wurde zurückgezogen. Die ehemalige Mieterin muss die nach ihrem Auszug verrechneten Heiz- und Warmwasserkosten damit nicht bezahlen. Der Fall zeigt zugleich, warum Unterlagen rund um einen Wohnungswechsel aufbewahrt werden sollten. Gerade schriftliche Bestätigungen können später entscheidend sein, wenn es Unklarheiten darüber gibt, wer eine Abmeldung durchführen sollte.

Drei Jahre Verjährungsfrist

Bei Forderungen aus Wärmelieferungsverträgen ist zudem eine wichtige Frist zu beachten: Nach Angaben der Arbeiterkammer gilt für solche Ansprüche grundsätzlich eine Verjährungsfrist von drei Jahren ab Rechnungslegung.