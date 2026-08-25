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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in der Steiermark.
Auf Höhe von Schloss Thannhausen waren ein Moped und ein Auto miteinander kollidiert.
Weiz
25/08/2026
Umleitung

Moped kracht gegen Auto: Einsatz bei Schloss Thannhausen

Ein Moped und ein Auto sind Dienstagfrüh in Oberfladnitz miteinander kollidiert. Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Unfallstelle musste abgesichert und eine Umleitung eingerichtet werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Am Dienstag kam es in Oberfladnitz im Bezirk Weiz zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Landscha zu einem „Verkehrsunfall mit verletzter Person“ alarmiert. Auf Höhe von Schloss Thannhausen waren ein Moped und ein Auto miteinander kollidiert. Als die Feuerwehr eintraf, waren das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei bereits vor Ort.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in der Steiermark.
©FF Landscha
Als die Feuerwehr eintraf, waren das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei bereits vor Ort.

Umleitung nach Unfall eingerichtet

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Unfallstelle ab und richteten für den Verkehr eine Umleitung ein. Gleichzeitig mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Das beschädigte Moped wurde von der Feuerwehr abtransportiert. Um den Pkw kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr Landscha stand mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Rotes Kreuz und Notarzt vor Ort.

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