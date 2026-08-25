Moped kracht gegen Auto: Einsatz bei Schloss Thannhausen

Ein Moped und ein Auto sind Dienstagfrüh in Oberfladnitz miteinander kollidiert. Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Unfallstelle musste abgesichert und eine Umleitung eingerichtet werden.

Am Dienstag kam es in Oberfladnitz im Bezirk Weiz zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Landscha zu einem „Verkehrsunfall mit verletzter Person“ alarmiert. Auf Höhe von Schloss Thannhausen waren ein Moped und ein Auto miteinander kollidiert. Als die Feuerwehr eintraf, waren das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei bereits vor Ort.

©FF Landscha Als die Feuerwehr eintraf, waren das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei bereits vor Ort.

Umleitung nach Unfall eingerichtet

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Unfallstelle ab und richteten für den Verkehr eine Umleitung ein. Gleichzeitig mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Das beschädigte Moped wurde von der Feuerwehr abtransportiert. Um den Pkw kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr Landscha stand mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Rotes Kreuz und Notarzt vor Ort.