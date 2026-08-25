Hand geriet in Holzspalter: 61-Jähriger schwer verletzt

Bei Arbeiten mit einem Holzspalter wurde ein 61-jähriger Mann am Dienstagvormittag in Großwilfersdorf schwer an der Hand verletzt. Er musste ins LKH Graz gebracht werden.

Bei einem Arbeitsunfall in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurde am Dienstagvormittag, 25. August 2026, ein 61-jähriger Mann schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurde am Dienstagvormittag, 25. August 2026, ein 61-jähriger Mann schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurde am Dienstagvormittag, 25. August 2026, ein 61-jähriger Mann schwer verletzt.

Hand geriet in Holzspalter

Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld führte gegen 10:00 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Anwesen seiner Eltern Arbeiten mit einem Holzspalter durch. Dabei platzierte er einen etwa 30 Zentimeter hohen Holzblock auf dem Ablagetisch des Geräts. Als er anschließend das Fußpedal betätigte und sich der Spaltkeil absenkte, wurde seine rechte Hand schwer verletzt.

Rettung brachte Verletzten ins Krankenhaus

Nachbarn bemerkten den Unfall und verständigten die Einsatzkräfte. Der 61-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.