Menschenrechtspreis 2026: Bühne frei für engagierte Steirer

Bis 15. September können Vorschläge für den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark 2026 eingereicht werden. Geehrt werden engagierte Personen und Initiativen, die sich für Menschenrechte und ein besseres Miteinander einsetzen.

Das Land Steiermark vergibt auch 2026 wieder den Menschenrechtspreis. Bis zum 15. September 2026 können Vorschläge für engagierte Personen und Initiativen eingereicht werden, die sich für die Förderung und den Schutz von Menschenrechten einsetzen.

Engagement sichtbar machen

Mit dem Preis sollen Projekte und Leistungen ausgezeichnet werden, die zur Entwicklung, Durchsetzung und Stärkung der Menschenrechte beitragen. Die Auszeichnung richtet sich an Menschen und Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren – sowohl in der Steiermark als auch darüber hinaus. Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar betont, dass der Preis jene Personen und Initiativen in den Mittelpunkt rücke, die sich für ein gerechteres Zusammenleben einsetzen. Vorschläge können von allen eingebracht werden, auch Eigenbewerbungen sind möglich.

Preis mit 7.500 Euro dotiert

Über die Vergabe entscheidet die Steiermärkische Landesregierung auf Empfehlung einer Jury. Diese setzt sich aus 15 Persönlichkeiten aus Politik, öffentlichem Leben, Justiz, Wissenschaft sowie Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen wie Amnesty International und Caritas zusammen. Der Menschenrechtspreis des Landes Steiermark wird seit 2001 vergeben. Insgesamt wurden bisher 39 Personen und Institutionen ausgezeichnet. Zuletzt erhielten 2024 Doris Reiter, Direktorin von WIST Steiermark und Obmann-Stellvertreterin des Vereins „Soziale Projekte Steiermark“, sowie das Afro-Asiatische Institut Graz die Auszeichnung.