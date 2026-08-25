JUNOS starten Kampagne für mehr Vielfalt an steirischen Schulen

Der 18-jährige Grazer Maximilian Schlacher übernimmt die Landeskoordination der JUNOS Schüler:innen Steiermark. Mit der Kampagne „Gemeinsam Verschieden“ will er Vielfalt an Schulen als Stärke sichtbar machen.

Mit einer neuen Kampagne möchten die JUNOS Schüler:innen Steiermark den Blick auf Vielfalt an Schulen verändern. Der 18-jährige Grazer Maximilian Schlacher übernimmt mit Beginn des neuen Schuljahres die Landeskoordination und stellt dabei das Projekt „Gemeinsam Verschieden“ in den Mittelpunkt.

Unterschiede als Bereicherung sehen

Schlacher möchte aufzeigen, dass unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten und Lebensgeschichten innerhalb einer Schulgemeinschaft keine Schwäche darstellen, sondern eine Stärke sein können. Gerade in Klassenzimmern treffen täglich junge Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Perspektiven aufeinander. Statt Unterschiede als Trennendes zu sehen, müsse Schule jungen Menschen vermitteln, respektvoll miteinander umzugehen und voneinander zu lernen, so Schlacher.

Raum für individuelle Stärken

Die Kampagne setzt sich für ein Schulumfeld ein, in dem Verschiedenheit selbstverständlich dazugehört und niemand aufgrund persönlicher Merkmale ausgegrenzt wird. Gleichzeitig soll ein positiver Zugang zu Vielfalt geschaffen werden. Für den neuen Landeskoordinator ist wichtig, Schülerinnen und Schüler nicht als Gruppe, sondern als einzelne Persönlichkeiten wahrzunehmen. Jeder bringe eigene Talente und Erfahrungen mit, die gefördert werden sollten.

Austausch mit Schülervertretungen geplant

Im kommenden Schuljahr will Schlacher verstärkt den Kontakt zu Schülervertreterinnen und Schülervertretern in der gesamten Steiermark suchen. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen sollen stärker in die Arbeit der JUNOS Schüler:innen einfließen. „Gemeinsam Verschieden“ soll dabei zeigen, dass eine starke Gemeinschaft nicht durch Gleichheit entsteht, sondern dadurch, dass jeder Einzelne seinen Platz findet und seine eigenen Stärken einbringen kann.