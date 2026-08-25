Tierische Rettungsaktion: Feuerwehr befreit Katze aus misslicher Lage

Die Feuerwehr Pischelsdorf rückte aus, um eine Katze aus einer ungewöhnlichen Lage zu befreien. Das Tier hatte sich auf einen Baum verirrt und kam nicht mehr herunter.

. Eine Katze hatte sich auf einen Baum verirrt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr herunterkommen.

. Eine Katze hatte sich auf einen Baum verirrt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr herunterkommen.

Zu einer tierischen Hilfeleistung wurde die Freiwillige Feuerwehr Pischelsdorf am Samstag, 22. August 2026, gerufen. Eine Katze hatte sich auf einen Baum verirrt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr herunterkommen.

Rettung mit Leiter und Absturzsicherung

Die Feuerwehr rückte nach der Alarmierung zu dem Einsatz aus. Mit einer Leiter und entsprechender Absturzsicherung machten sich die Einsatzkräfte daran, das Tier sicher vom Baum zu holen. Nach kurzer Zeit gelang es den Feuerwehrmitgliedern, die Katze unverletzt zu retten und wieder sicher auf den Boden zu bringen.

Elf Feuerwehrleute im Einsatz

Für die technische Hilfeleistung standen das RLFA 2000/200 sowie das KLF der Feuerwehr Pischelsdorf bereit. Insgesamt waren elf Feuerwehrmitglieder an der Rettungsaktion beteiligt.