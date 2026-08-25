Nach 115 Jahren: Kloster Maria Rast schließt

Nach 115 Jahren schließt das Kloster Maria Rast in Gratkorn seine Türen. Der Rückgang der Schwesternzahl und das große, renovierungsbedürftige Gebäude führten zur Entscheidung für einen Umzug nach Graz.

Eine Ära geht zu Ende: Das Kloster Maria Rast in der Dult bei Gratkorn wird nach 115 Jahren geschlossen. Der Grund dafür ist vor allem der starke Rückgang der Schwesternzahl. Die verbliebenen Ordensfrauen übersiedeln nach Graz.

Nur noch sechs Schwestern im Kloster

Das Kloster wurde 1911 gegründet und diente über viele Jahrzehnte als Ort für ältere Ordensfrauen. Besonders während des Zweiten Weltkriegs spielte Maria Rast eine wichtige Rolle: Im Jahr 1943 fanden dort zahlreiche vertriebene Schwestern aus Jugoslawien eine Unterkunft. Während früher Platzmangel herrschte, steht das Gebäude heute vor einer ganz anderen Situation. Zuletzt lebten nur noch sechs Schwestern im Kloster. Für die kleine Gemeinschaft wurde das große, renovierungsbedürftige Haus zunehmend schwer zu erhalten.

Ort der Begegnung bleibt in Erinnerung

In den vergangenen Jahren öffnete das Kloster seine Türen auch für Menschen außerhalb der Ordensgemeinschaft. Unter anderem wurden 2022 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Die Kapelle entwickelte sich zudem zu einem wichtigen Treffpunkt für Gläubige aus der Umgebung. Ende August endet nun die Geschichte des Klosters Maria Rast in Gratkorn. Die Schwestern ziehen in das Provinzhaus der Ordensgemeinschaft des Heiligen Vinzenz von Paul nach Graz. Für Hausoberin Schwester Roswitha Bauer ist der Abschied ein großer Schritt, den sie dennoch mit Fassung trägt.