Manuel Pfeifer kehrt zum TSV Hartberg zurück

Der TSV Egger Glas Hartberg holt einen bekannten Spieler zurück: Manuel Pfeifer kehrt nach einem Jahr beim deutschen Klub TSV 1860 München zu den Blau-Weißen zurück und unterschreibt bis Sommer 2028.

Der TSV Egger Glas Hartberg begrüßt einen alten Bekannten zurück: Manuel Pfeifer wechselt nach einem Jahr in Deutschland wieder zu den Blau-Weißen. Der 26-jährige Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Rückkehr nach einem Jahr in München

Pfeifer stammt aus Hartberg und ist dem Verein bestens bekannt. Vor zehn Jahren schloss er sich erstmals dem TSV an. Nach weiteren Stationen beim SV Allerheiligen und SV Lafnitz kehrte er im Jänner 2023 zurück und entwickelte sich in Hartberg zum Stammspieler. In zweieinhalb Spielzeiten absolvierte der Außenverteidiger insgesamt 82 Pflichtspiele für den Klub. Im Sommer 2025 wagte Pfeifer den Schritt ins Ausland und wechselte zum deutschen Traditionsverein TSV 1860 München in die 3. Liga. Dort kam er zu 19 Einsätzen, ehe das Kapitel nach dem Zwangsabstieg der Münchner endete.

Schopp freut sich über Rückkehr

Bei seiner Rückkehr nach Hartberg soll Pfeifer nun wieder eine wichtige Rolle übernehmen. Der Linksverteidiger wird künftig mit der Rückennummer 12 auflaufen. Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp zeigt sich erfreut über die Verpflichtung. Pfeifer kenne den Verein, die Spielidee und das Umfeld bereits und sei daher eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft. Auch Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr betont, dass der Klub intensiv an einer Rückkehr gearbeitet habe. Besonders auf der linken Außenbahn habe man noch nach Verstärkung gesucht.

Pfeifer selbst blickt voller Vorfreude auf seine zweite Zeit in Hartberg. Nach einem turbulenten Sommer sei er froh, wieder auf dem Platz stehen zu können und möchte vom ersten Tag an alles für die Mannschaft geben.