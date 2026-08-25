Johann Lafer feiert 30 Jahre als Botschafter der Steiermark

Seit 30 Jahren macht Johann Lafer die Steiermark international bekannt. Mit Kochshows, Büchern und Veranstaltungen präsentiert der Starkoch die kulinarischen Schätze und besonderen Plätze seiner Heimat.

Seit drei Jahrzehnten verbindet Johann Lafer seinen Namen mit der Steiermark. Der bekannte Koch präsentiert seit 1996 die Produkte, Landschaften und Gastgeber seiner Heimat und trägt die kulinarische Vielfalt des Landes weit über die Grenzen hinaus.

Seit drei Jahrzehnten verbindet Johann Lafer seinen Namen mit der Steiermark. Der bekannte Koch präsentiert seit 1996 die Produkte, Landschaften und Gastgeber seiner Heimat und trägt die kulinarische Vielfalt des Landes weit über die Grenzen hinaus.

Seit drei Jahrzehnten verbindet Johann Lafer seinen Namen mit der Steiermark. Der bekannte Koch präsentiert seit 1996 die Produkte, Landschaften und Gastgeber seiner Heimat und trägt die kulinarische Vielfalt des Landes weit über die Grenzen hinaus.

Startschuss beim Steiermark-Frühling

Begonnen hat die langjährige Zusammenarbeit am 10. April 1996 beim ersten Steiermark-Frühling am Wiener Heldenplatz. Johann Lafer sorgte damals beim Galaabend im Steiermark-Zelt mit Spezialitäten aus seiner Heimat für kulinarische Höhepunkte. Noch im selben Jahr rückte eine siebenteilige SWR-Fernsehserie die steirische Küche und Lafers Heimat einem breiten Publikum näher.

Von Kochshows bis Heimatkochbuch

In den vergangenen 30 Jahren folgten zahlreiche gemeinsame Projekte. Dazu zählen unter anderem Präsentationen der Steiermark bei internationalen Veranstaltungen, Medienkooperationen, Pressereisen und Kochshows. Ein besonderer Meilenstein war die Veröffentlichung des Buches „Meine Heimatküche“ in den Jahren 2012 und 2013. Darin verbindet Lafer Regionen, Landschaften, heimische Produkte und traditionelle Rezepte aus der Steiermark. Auch bei Veranstaltungen wie dem Steiermark-Frühling in Wien oder „Steirisch Herbst’ln“ in München ist der Starkoch regelmäßig vertreten.

Mit 2,8 PS durch das Grüne Herz

Eine besonders persönliche Verbindung zu seiner Heimat zeigt Lafer in der Videoreihe „Mit 2,8 PS durch die Steiermark“. Mit einem Moped erkundet er die Region zu allen Jahreszeiten und besucht Produzenten, Gastgeber und Menschen, die für die Steiermark stehen. Die Reihe zeigt die kulinarischen Besonderheiten des Landes und macht die Steiermark als Genuss- und Urlaubsdestination sichtbar.

Dank für langjährige Partnerschaft

Johann Lafer betont, wie wichtig es ihm sei, Menschen die besonderen Produkte und Schätze seiner Heimat näherzubringen. Auch Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag würdigt die langjährige Zusammenarbeit und bezeichnet Lafer als glaubwürdigen Botschafter des Landes. Landeshauptmann Mario Kunasek hebt ebenfalls die Bedeutung der Partnerschaft hervor. Lafer stehe für die Verbindung von Genuss, Heimat und steirischer Identität und habe wesentlich dazu beigetragen, die kulinarische Vielfalt der Steiermark international bekannt zu machen. Die Zusammenarbeit zwischen Johann Lafer und der Steiermark steht damit seit 30 Jahren für gelebte Heimatverbundenheit und die gemeinsame Botschaft: Die Steiermark kann man nicht nur besuchen – man kann sie auch schmecken.