Traktor rollt plötzlich los: Ehefrau bei Unfall erfasst

Ein Traktor geriet am Dienstagnachmittag in einem Weingarten in Poppendorf außer Kontrolle. Dabei wurde ein Ehepaar verletzt. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus einem angrenzenden Wald bergen.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Weingarten in Poppendorf (Südoststeiermark) wurden am Dienstagnachmittag ein Ehepaar verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Weingarten in Poppendorf (Südoststeiermark) wurden am Dienstagnachmittag ein Ehepaar verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Weingarten in Poppendorf (Südoststeiermark) wurden am Dienstagnachmittag ein Ehepaar verletzt. Ein Traktor geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen und kam erst in einem angrenzenden Wald zum Stillstand.

Fahrzeug setzte sich plötzlich in Bewegung

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr rund 250 Meter südwestlich des Schlossweges. Der 51-jährige Mann war gerade dabei, mit seinem Traktor vom unteren Ende des Weingartens wieder bergauf zu fahren. Nach kurzer Fahrt rollte das Fahrzeug jedoch aus bisher unbekannter Ursache wieder rückwärts und bewegte sich den Hang hinunter.

Ehefrau wurde von Traktor erfasst

Währenddessen hatte sich die 51-jährige Ehefrau dem Traktor genähert, um ihrem Mann etwas zu trinken zu bringen. Dabei wurde sie vom rückwärts rollenden Fahrzeug mit der montierten Mulde erfasst. Der Traktor durchbrach in weiterer Folge am unteren Ende des Weingartens einen Wildzaun und kam schließlich in einem angrenzenden Wald zum Stillstand.

Feuerwehr barg Fahrzeug

Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert und führte die Bergung des Traktors durch. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Ehemann wurde vor Ort erstversorgt, unterschrieb anschließend jedoch einen Revers und verzichtete auf eine weitere medizinische Behandlung. Die genaue Ursache für das Zurückrollen des Traktors ist derzeit noch nicht bekannt.