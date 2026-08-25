Absturz: Traktor kommt von Straße ab und landet im Wald

Ein Traktor kam am Dienstag in Stanz aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Waldstück. Der Fahrer blieb unverletzt, die Feuerwehr rückte zur Bergung des Fahrzeuges aus.

Ein landwirtschaftliches Fahrzeug war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gestürzt.

Ein landwirtschaftliches Fahrzeug war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gestürzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Stanz wurde am Dienstag, 25. August 2026, zu einer Traktorbergung alarmiert. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gestürzt.

Fahrer konnte sich selbst befreien

Nach der Alarmierung rückte die Feuerwehr Stanz mit dem Hilfeleistungsfahrzeug HLF 2 und sechs Einsatzkräften zum Unfallort aus. Der Lenker des Traktors konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

©FF Stanz

Traktor mit Seilwinde geborgen

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und führten anschließend die Bergung des Traktors durch. Mithilfe der Seilwinde wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße gezogen.Nach der erfolgreichen Bergung konnte der Einsatz für die Feuerwehr Stanz beendet werden.