Steiermark-Wetter: Bis zu 28 Grad am Mittwoch

Die Steiermark erwartet am Mittwoch überwiegend sonniges und warmes Sommerwetter. Der Hochdruckeinfluss nimmt wieder zu, am Nachmittag können sich im Bergland jedoch einzelne Schauer oder Gewitter bilden.

Nach einem freundlichen Start in den Tag zeigt sich das Wetter in weiten Teilen der Steiermark sonnig. Im Laufe des Nachmittags entstehen vor allem über den Bergen einige Quellwolken, die örtlich für kurze Schauer oder Gewitter sorgen können. Auch im Süden des Landes sind vereinzelt kurze Regenschauer möglich. In vielen Regionen bleibt es jedoch trocken und der Tag klingt überwiegend freundlich aus. Die Temperaturen steigen nach einem frischen Morgen mit 11 bis 16 Grad auf sommerliche 25 bis 28 Grad an.