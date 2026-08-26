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Plötzlicher Motorausfall: Wagen begann während der Fahrt zu brennen
Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Dienstagabend ein Auto in Naintsch (Weiz) in Vollbrand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, verletzt wurde niemand.
Der Lenker des Fahrzeuges gab an, dass er gegen 20.30 Uhr auf der Heilbrunnerstraße L353 unterwegs gewesen sei, als am Fahrzeug plötzlich das Licht und in weiterer Folge die gesamte Elektronik und der Motor ausgefallen sei.
Brand vollständig gelöscht
Danach seien bereits Rauch und Flammen aus dem Motorraum kommend zu sehen gewesen. Der Wagen sei innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand gestanden, teilt die Polizei mit. Der Brand wurde von der verständigten Feuerwehr gelöscht, weitere Erhebungen sind notwendig.
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