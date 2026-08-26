Crash bei Autobahnauffahrt: Drei Autos kollidiert, drei Verletzte

Vergangenen Montag hat es in Langenwang ordentlich gekracht. Drei Autos kollidierten miteinander, drei Personen wurden verletzt.

Vergangenen Montag hat es in Langenwang ordentlich gekracht. Drei Autos kollidierten miteinander, drei Personen wurden verletzt.

Am Nachmittag des 24. August 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenwang mittels Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen im Kreuzungsbereich L118/Autobahnauffahrt (Langenwang) alarmiert. Vor Ort wurden drei verunfallte Fahrzeuge vorgefunden.

Aufgaben der Feuerwehr

Das bereits anwesende Rote Kreuz versorgte die verletzten Fahrzeuglenker. Umgehend unterstützte ein Feuerwehrsanitäter die Ersthelfer. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle abgesichert, ein Brandschutz aufgebaut und die Straße von ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt, teilt die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr dabei von einer Kehrmaschine der Marktgemeinde Langenwang. Nach Freigabe durch die Polizei wurden zwei Autos mithilfe des LKW-Krans von der Einsatzstelle entfernt. Das dritte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Drei Personen ins Krankenhaus gebracht

Insgesamt wurden bei diesem Unfall drei Personen verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, transportiert. Nach einer Einsatzzeit von rund eineinhalb Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus ein, wird abschließend mitgeteilt.