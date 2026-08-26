„Trotz aller Hoffnung“: Familienvater (31) stirbt sechs Tage nach Unfall

Es war ein Unfall, der das Leben einer jungen Familie innerhalb weniger Sekunden veränderte. Am 14. August 2026 verunglückte Sebastian Brunner auf der L626 in St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) schwer mit seinem Motorrad. 5 Minuten berichtete: Motorradlenker musste reanimiert werden: Steirer bei Unfall lebensgefährlich verletzt. Sechs Tage später, am 20. August, verlor der 31-Jährige den Kampf gegen seine schweren Verletzungen. Zurück bleiben seine Lebensgefährtin Michaela, die gemeinsamen Söhne Jacob (4) und Leo (1) sowie seine 13-jährige Stieftochter Magdalena. Für die Familie ist der Verlust kaum in Worte zu fassen.

Familienvater verlor Kampf um Leben

Der 31-Jährige war am Nachmittag gemeinsam mit drei weiteren Motorradfahrern unterwegs. Gegen 16 Uhr kam es auf der L626 zum folgenschweren Sturz. Nach ersten Ermittlungen dürfte Sebastian mit seinem Motorrad auf das Bankett geraten und dadurch die Kontrolle über seine Maschine verloren haben. Er überschlug sich samt Motorrad, prallte gegen mehrere Straßenleitpflöcke und eine Einfriedung und kam schließlich auf einer Böschung zum Liegen. Seine Begleiter reagierten sofort und setzten die Rettungskette in Gang. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Notarzt traf rasch am Unfallort ein. Gemeinsam mit dem Notarzt des Rettungshubschraubers C12 kämpften die Einsatzkräfte um das Leben des 31-Jährigen. Sebastian konnte zunächst erfolgreich reanimiert werden. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er anschließend ins LKH Graz geflogen. Doch trotz aller medizinischen Bemühungen waren seine Verletzungen letztlich zu schwer.

Steirische Familie steht nun ohne Vater da

Am 20. August erreichte die Familie schließlich die traurige Nachricht. Sebastian Brunner ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. In einem Spendenaufruf schildern Freunde und Angehörige die Tragödie mit bewegenden Worten: „Trotz aller Hoffnung, des unermüdlichen Kampfes und des Wunsches, ihn wieder nach Hause zu bringen, konnte Sebastian seinen schweren Verletzungen nicht standhalten.“ Die Familie muss nun nicht nur mit dem Verlust eines geliebten Menschen leben. Gleichzeitig stehen Michaela und die Kinder vor einer völlig neuen Lebenssituation.

Familie steht vor finanzieller Herausforderung

Sebastian hinterlässt drei Kinder. Sein jüngster Sohn Leo ist erst ein Jahr alt, Jacob vier Jahre. Auch seine 13-jährige Stieftochter Magdalena muss künftig ohne ihn aufwachsen. „Sebastian wird in seinen Kindern, seiner Familie und in den Herzen all jener, die ihn geliebt haben, weiterleben“, heißt es im Spendenaufruf. Neben der Trauer kommen für die Familie auch finanzielle Sorgen hinzu. Die laufenden Kosten für das gemeinsame Zuhause sowie die Versorgung und Betreuung der Kinder müssen weiterhin getragen werden.

Spenden sollen Familie finanziell entlasten

Um Michaela und die Kinder in dieser schweren Zeit zumindest finanziell zu entlasten, haben Freunde der Familie einen Spendenaufruf gestartet. „Jeder noch so kleine Beitrag kann helfen, die kommende Zeit etwas leichter zu machen und den Kindern ein Stück Sicherheit zu geben“, appellieren die Unterstützer. Weiters wird betont, dass jede Form der Unterstützung für die Familie von großer Bedeutung sei. Der Spendenaufruf ist zudem auf der Website der Marktgemeinde Straß ersichtlich.