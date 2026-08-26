Steirisches Lokal bleibt wegen Trauerfall geschlossen

Traurige Nachricht aus Niklasdorf: Nach dem Ableben von Hermann Ganzer bleibt das Restaurant im VAZ voraussichtlich bis Jahresende geschlossen. Für viele ist es ein wichtiger Treffpunkt.

Eine traurige Nachricht erreichte Mitte August die Bevölkerung von Niklasdorf (Bezirk Leoben). Die Marktgemeinde informiert darüber, dass das Restaurant im Veranstaltungszentrum (VAZ) aufgrund des Ablebens von Hermann Ganzer vorübergehend geschlossen bleibt. Voraussichtlich bis Ende des Jahres wird das Gasthaus seine Türen nicht öffnen.

Lokal galt als wichtiger Treffpunkt

Für viele Menschen in der Gemeinde ist das Restaurant weit mehr als ein Ort zum Essen. Es gilt als wichtiger Treffpunkt und ist seit Jahren ein Teil des täglichen Gemeindelebens. „Wir wissen, dass das Gasthaus für viele von Ihnen nicht nur ein Ort für ein gutes Essen war, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt und fester Bestandteil des täglichen Gemeindelebens“, schreibt die Marktgemeinde in ihrer Mitteilung. Gleichzeitig bittet die Gemeinde die Bevölkerung um Verständnis für die vorübergehende Schließung.

Versorgung weiterhin sichergestellt

Eine wichtige Nachricht gibt es unterdessen für jene Bereiche, die weiterhin auf die Küche des VAZ angewiesen sind. Die Versorgung mit Mahlzeiten bleibt trotz der Schließung des Restaurants aufrecht. Sowohl „Essen auf Rädern“ als auch die Nachmittagsbetreuung der Volksschule und des Kindergartens werden weiterhin wie gewohnt mit den notwendigen Mahlzeiten versorgt.