Hund beißt Buben (10) auf Fußballplatz mehrfach: Zeugin greift ein

Ein Zehnjähriger wurde auf einem Fußballplatz in Buch-St. Magdalena von einem Hund attackiert und schwer verletzt. Eine 42-jährige Zeugin griff ein und brachte den Hund laut Polizei dazu, vom Burschen abzulassen.

Gegen 17.45 Uhr hielten sich vier Burschen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren auf einem öffentlichen Fußballplatz in Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf. Plötzlich büchste ein Dobermann aus einem nahegelegenen Anwesen aus und lief Richtung Fußballplatz. „Dort biss er einem Zehnjährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in den Oberschenkel, in die Schulter und in den Rücken“, berichtet die Polizei.

Bub von Hund attackiert: Frau greift ein

Eine 42-jährige Zeugin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ging dazwischen, worauf der Hund vom Burschen abließ. Einer der Burschen setzte dann die Rettungskette in Gang. Anrainer verständigten den Hundebesitzer, worauf dieser den Hund abholte. Nach der Erstversorgung wurde der Zehnjährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Oberwart eingeliefert. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Über die weitere Vorgehensweise in Bezug auf eine mögliche Tierabnahme entscheiden die örtlichen Behörden nach Abschluss der Ermittlungen.