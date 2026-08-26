Großübung: Drei Tage im Zeichen der Waldbrandbekämpfung

Drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach stellten sich drei Tage lang anspruchsvollen Waldbrandszenarien in Kärnten. Gemeinsam mit Einsatzkräften aus ganz Österreich wurde für den Ernstfall trainiert.

Drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach nahmen von 21. bis 23. August 2026 an einer groß angelegten Waldbrandübung im Raum Lavamünd in Kärnten teil.

Drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach nahmen von 21. bis 23. August 2026 an einer groß angelegten Waldbrandübung im Raum Lavamünd in Kärnten teil.

Drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach nahmen von 21. bis 23. August 2026 an einer groß angelegten Waldbrandübung im Raum Lavamünd in Kärnten teil. Organisiert wurde die dreitägige Übung vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband.

Einsatzkräfte aus ganz Österreich dabei

An der Übung beteiligten sich Einheiten aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark. Zunächst trafen sich die Einsatzkräfte in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark. Nach einem gemeinsamen Briefing ging es weiter in das Übungsgebiet. Dort wurde eine sogenannte „Base of Operation“ eingerichtet, von der aus die verschiedenen Übungsszenarien koordiniert wurden.

© FF Krieglach © FF Krieglach

Anspruchsvolle Szenarien im Wald

Die Einsatzkräfte mussten mehrere herausfordernde Waldbrandszenarien bewältigen und dabei auch auf kurzfristige Veränderungen der Lage reagieren. Trainiert wurde unter anderem die direkte Bekämpfung von Bränden sowie das vorbeugende Benetzen noch nicht betroffener Vegetation. Außerdem legten die Feuerwehrleute Wundstreifen an, um ein Überspringen der Flammen zu verhindern. Neben taktischen und operativen Aufgaben spielten auch Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Waldbrandeinsätzen eine Rolle.

Krieglacher sammelten wertvolle Erfahrungen

Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach wurde einem Zug mit oberösterreichischen Einsatzkräften sowie einer Gruppe der Berufsfeuerwehr Wien mit dem LFG 3200 (Tatra) zugeteilt. Auch Krieglachs Feuerwehrkommandant HBI DI (FH) Thomas Schwaighofer war eingebunden. Er gehörte der Übungsleitung in Lebring an und unterstützte sowohl bei der Organisation als auch bei der operativen Durchführung. Für die Krieglacher Feuerwehrleute bot die dreitägige Übung die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten für mögliche regionale sowie internationale Waldbrandeinsätze weiter auszubauen.