Steiermark boomt: Internationale Gäste sorgen für Nächtigungsplus

Die Steiermark kann auf eine erfolgreiche erste Hälfte der Sommersaison zurückblicken: Mehr Gäste, steigende Nächtigungszahlen und starke Zuwächse aus internationalen Märkten sorgen für positive Stimmung im Tourismus.

Die Steiermark zieht zur Halbzeit der Sommersaison 2026 eine erfreuliche Bilanz. Von Mai bis Juli wurden laut Hochrechnung der Landesstatistik rund 1,39 Millionen Gästeankünfte und etwa 4 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 4,5 Prozent bei den Ankünften und 2,4 Prozent bei den Übernachtungen. Besonders die internationalen Gäste sorgten für Wachstum. Vor allem die Märkte aus Tschechien, der Slowakei, Italien und dem Vereinigten Königreich entwickelten sich deutlich positiv. Auch Deutschland, der wichtigste ausländische Herkunftsmarkt der Steiermark, legte weiter zu. „Der bisherige Sommerverlauf stimmt uns optimistisch. Die Maßnahmen auf den internationalen Nahmärkten zeigen Wirkung“, sagt Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismusmarketing GmbH. Nun wolle man den Schwung in den Herbst mitnehmen – mit Angeboten rund um Kulinarik, Wandern und Veranstaltungen wie dem Aufsteirern.

Juli sorgt für zusätzlichen Schub

Der Juli brachte nochmals eine deutliche Steigerung. Die Zahl der Ankünfte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent, bei den Nächtigungen gab es ein Plus von 3,2 Prozent. Bei den Gästeankünften wurde damit ein neuer Höchstwert erreicht. Getragen wurde diese Entwicklung vor allem durch internationale Urlauber. Die Auslandsnächtigungen stiegen im Juli um 7,8 Prozent, die internationalen Ankünfte sogar um 13,2 Prozent. Auch die heißen Sommertage wirkten sich auf bestimmte Regionen positiv aus. Besonders höher gelegene Gebiete und Regionen mit Seen konnten mit Abkühlung, Naturerlebnissen und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten punkten.

Regionen profitieren unterschiedlich

Von der positiven Entwicklung konnten mehrere Erlebnisregionen besonders profitieren. Die größten Zuwächse bei den absoluten Nächtigungszahlen verzeichneten:

Schladming-Dachstein: +66.222 Nächtigungen

+66.222 Nächtigungen Erzberg-Leoben: +17.718 Nächtigungen

+17.718 Nächtigungen Murtal: +14.151 Nächtigungen

+14.151 Nächtigungen Hochsteiermark: +12.871 Nächtigungen

Am längsten blieben Gäste in Schladming-Dachstein mit durchschnittlich 3,8 Nächten, gefolgt von Murau mit 3,7 Nächten und dem Ausseerland Salzkammergut mit 3,4 Nächten.

Herbst soll nächsten Impuls bringen

Die Sommersaison ist noch nicht abgeschlossen: Die Monate Mai bis Juli machen rund 49 Prozent der gesamten Sommernächtigungen aus. Besonders der August gilt traditionell als stärkster Sommermonat. Für September und Oktober sieht der Tourismusverband weiteres Potenzial. Mit Herbstkulinarik, Wanderangeboten, Naturerlebnissen, Kulturveranstaltungen und regionalen Genussangeboten soll die Steiermark auch in der Nebensaison Gäste anziehen. Landeshauptmann Mario Kunasek sieht in der Entwicklung eine Bestätigung für die Bedeutung des Tourismus: „Die Steiermark wird national wie international als attraktives Urlaubsland wahrgenommen.“Für die Branche zählen laut Michael Feiertag jedoch nicht nur reine Nächtigungszahlen. Entscheidend sei auch, wie lange Gäste bleiben, wie viel Wertschöpfung vor Ort entsteht und wie stark regionale Betriebe profitieren.