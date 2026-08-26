Mopedunfall: Kollision bei Kreisverkehr fordert Verletzten

Ein Mopedlenker wurde Dienstagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in St. Lorenzen im Mürztal verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B116 in St. Lorenzen im Mürztal ist am Dienstagabend ein Mopedlenker verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B116 in St. Lorenzen im Mürztal ist am Dienstagabend ein Mopedlenker verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B116 in St. Lorenzen im Mürztal ist am Dienstagabend ein Mopedlenker verletzt worden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden auf die Kollision aufmerksam, als sie nach einem anderen Einsatz zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen.

Unfall beim Kreisverkehr

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 25. August 2026, gegen 19.05 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs beim Elektrofachmarkt. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal waren dort ein Moped und ein Pkw miteinander kollidiert. Der Mopedlenker erlitt dabei Verletzungen. Als die Feuerwehr auf den Unfall aufmerksam wurde, wurde der Verletzte bereits von einem First Responder erstversorgt. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und führten anschließend die notwendigen Reinigungsarbeiten durch. Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal stand mit dem Kleinlöschfahrzeug und zwei Einsatzkräften im Einsatz. Neben dem Roten Kreuz war auch die Polizei vor Ort.