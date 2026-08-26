32 Grad am Donnerstag: So wird das Wetter in der Steiermark

Am Morgen können sich gebietsweise noch Hochnebelfelder halten, diese lösen sich jedoch bald auf. Danach scheint in der gesamten Steiermark verbreitet die Sonne. Auch am Nachmittag bleibt es freundlich. Es bilden sich lediglich einige harmlose Quellwolken, Niederschlag ist nicht zu erwarten. In einigen Regionen kann mäßiger Südwestwind aufkommen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 12 und 18 Grad. Im Laufe des Tages wird es deutlich heißer: Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 32 Grad. Damit steht der Steiermark ein sonniger und hochsommerlicher Donnerstag bevor.