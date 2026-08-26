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/ ©FF Farrach
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto auf einer Wiese.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der S36.
Murtal Schnellstraße
26/08/2026
Einsatz

Autofahrer ist von der Murtal Schnellstraße abgekommen

Die Freiwilligen Feuerwehren Farrach und Zeltweg, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Mittwochabend auf die S36 Murtal Schnellstraße alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend ein Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Zeltweg-West und -Ost von der Murtal Schnellstraße abgekommen. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Farrach und Zeltweg, die Polizei und das Rote Kreuz zum Einsatz aus. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut“, heißt es vonseiten der Florianis. Der Unfalllenker wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr auf der Murtal Schnellstraße.
©FF Farrach
Im Einsatz standen die Feuerwehren Farrach und Zeltweg sowie die Polizei und das Rote Kreuz.
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