/ ©FF Farrach
Autofahrer ist von der Murtal Schnellstraße abgekommen
Die Freiwilligen Feuerwehren Farrach und Zeltweg, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Mittwochabend auf die S36 Murtal Schnellstraße alarmiert.
Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend ein Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Zeltweg-West und -Ost von der Murtal Schnellstraße abgekommen. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Farrach und Zeltweg, die Polizei und das Rote Kreuz zum Einsatz aus. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut“, heißt es vonseiten der Florianis. Der Unfalllenker wurde durch den Rettungsdienst versorgt.
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