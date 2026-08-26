Autofahrer ist von der Murtal Schnellstraße abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend ein Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Zeltweg-West und -Ost von der Murtal Schnellstraße abgekommen. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Farrach und Zeltweg, die Polizei und das Rote Kreuz zum Einsatz aus. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut“, heißt es vonseiten der Florianis. Der Unfalllenker wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

©FF Farrach Im Einsatz standen die Feuerwehren Farrach und Zeltweg sowie die Polizei und das Rote Kreuz.