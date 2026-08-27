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Foto auf 5min.at zeigt einen Traktorbrand.
In Schwarzenbach stand ein Traktor bereits in Vollbrand.
Weißkirchen
27/08/2026
22 Kräfte im Einsatz

Traktor in Vollbrand: Feuerwehren verhindern Übergreifen auf Wald

Dichter Rauch war schon bei der Anfahrt zu sehen: In Schwarzenbach stand ein Traktor in Vollbrand. Die Feuerwehren Weißkirchen und Baierdorf verhinderten, dass die Flammen den angrenzenden Wald erreichten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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In den Mittwochnachmittagsstunden des 26. August 2026 wurden die Feuerwehren Weißkirchen und Baierdorf zu einem Traktorbrand nach Schwarzenbach alarmiert. Bereits während der Anfahrt nahmen die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahr. Beim Eintreffen stand der Traktor bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Einsatzleiter HBI Markus Kogler berichtet: „Der Traktor stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Umgehend wurde mit der Brandbekämpfung begonnen“. Damit konzentrierten sich die Feuerwehrkräfte auf das Löschen des brennenden Traktors.

Wald blieb verschont

Das rasche Eingreifen zeigte Wirkung. Die Feuerwehren konnten verhindern, dass sich der Brand auf den angrenzenden Wald ausbreitete. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung waren noch weitere Nachlöscharbeiten notwendig. Die Feuerwehr Weißkirchen stand mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die Feuerwehr Baierdorf rückte mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften aus. Damit waren insgesamt 22 Feuerwehrkräfte vor Ort. Auch die Polizei war im Einsatz.

Foto auf 5min.at zeigt einen Traktorbrand.
©FF Weißkirchen/BM d.V. Nico Schaden |
Die Feuerwehren Weißkirchen und Baierdorf standen beim Traktorbrand in Schwarzenbach im Einsatz.
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