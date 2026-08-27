1.480 Sackerl: SPAR-Lehrlinge retten Lebensmittel

In der Steiermark und im südlichen Burgenland haben SPAR-Lehrlinge zwei Wochen lang selbst angepackt. In 127 Filialen stellten sie mehr als 1.480 Sackerl zusammen und retteten so Lebensmittel.

Mehr als 1.480 „Too Good To Go“-Sackerl kamen innerhalb von zwei Wochen zusammen. Gepackt und verkauft wurden sie von SPAR-Lehrlingen in insgesamt 127 Filialen in der Steiermark und im südlichen Burgenland. Dabei übernahmen die Lehrlinge den gesamten Ablauf selbst. Sie wählten die Produkte aus und stellten daraus Überraschungssackerl für Kundinnen und Kunden zusammen.

Lehrlinge packen mit

Einer von ihnen war Sandino Hammer, der seine Lehre im SPAR-Markt in Gleisdorf absolviert. Für ihn wurde der bewusste Umgang mit Lebensmitteln dabei direkt im Arbeitsalltag sichtbar. „Durch Too Good To Go habe ich einen guten Einblick bekommen, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist. Am meisten Spaß hat es mir gemacht, bei der Zusammenstellung der Sackerl mitzuhelfen. Es freut mich zu sehen, dass wir damit Lebensmittel retten können und das Angebot von vielen Kund genutzt wird.“ Neben der Lebensmittelrettung sollte der Schwerpunkt auch das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln und unternehmerisches Denken stärken.

Lernen im Markt

Der Umgang mit Lebensmitteln ist auch Teil der Ausbildung bei SPAR. Die Lehrlinge beschäftigen sich dabei unter anderem mit der Bestellplanung und der Warenpflege. Aktionen wie jene mit Too Good To Go sollen dieses Wissen direkt im Markt erlebbar machen. Die Lehrlinge setzen die Maßnahmen dabei selbstständig um und sammeln praktische Erfahrungen für ihren weiteren Berufsweg.

©GRABNER/wearegiving v.l.n.r. Gebietsleiterin Fr. Astrid Grabner, SPAR-Lehrling Sandino Hammer, Marktleiterin Fr. Maria-Theresia Paier. Sandino Hammer engagierte sich im Rahmen des Nachhaltigkeitsschwerpunkts für die Rettung von Lebensmitteln mit Too Good To Go.

Wenn etwas übrigbleibt

SPAR versucht nach eigenen Angaben, den Bedarf in seinen Filialen möglichst genau zu planen. Trotzdem können auch bei sorgfältiger Planung Produkte übrigbleiben. Neben Too Good To Go setzt das Unternehmen deshalb auf genaue Warenbestellungen, Bedarfsprognosen, den vergünstigten Verkauf von Produkten kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sowie die Weitergabe überschüssiger Lebensmittel. Diese gehen unter anderem an Sozialorganisationen wie SOMA, Caritas oder die Tafeln.

Seit 2021 dabei

Die Zusammenarbeit zwischen SPAR und Too Good To Go besteht bereits seit 2021. Nicht verkaufte Lebensmittel sollen dadurch eine zweite Chance bekommen und stärker in den Mittelpunkt rücken. Laut SPAR bleibt rund ein Prozent der angebotenen Lebensmittel unverkauft. Mit dem zweiwöchigen Schwerpunkt bekamen nun auch die Lehrlinge in der Steiermark und im südlichen Burgenland einen direkten Einblick, wie Lebensmittelrettung im Markt umgesetzt wird.