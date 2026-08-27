Mobilität in der Steiermark: Diese vier Projekte überzeugen

Die Marktgemeinde Neudau hat die Ortsdurchfahrt und den Hauptplatz neu gestaltet. Neue Geh- und Radwege verbinden das Zentrum mit Straßen in den Siedlungsgebieten und den Schulstandorten. Fast der gesamte Dorfplatz wurde entsiegelt, dazu kamen 110 Stauden und Sträucher sowie 73 Bäume, die nach dem Schwammstadtprinzip gepflanzt wurden. Für dieses Projekt erhielt Neudau den VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark 2026. Die Auszeichnung nahmen die Gemeinderäte Werner Korrer und Alex Österle entgegen.

Tempo 30 in Liezen

Doch nicht nur Neudau wurde heuer ausgezeichnet. In Liezen überzeugte die großflächige Einführung von Tempo 30, mit der vor allem die Verkehrssicherheit für Kinder erhöht wurde. Laut VCÖ ist es für die Bevölkerung dadurch angenehmer und sicherer geworden, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ein gleichmäßigerer Verkehrsfluss und weniger Beschleunigen reduzieren zudem Lärm und Spritverbrauch. Bürgermeisterin Andrea Heinrich und Verkehrsreferent Gerald Treschnitzer nahmen die Auszeichnung entgegen.

Leobens Mobilität

Auch die Stadtwerke Leoben erhielten eine Auszeichnung für ihr Mobilitätsangebot. Zur Verfügung stehen Bahn, Linienbusse und Rufbusse sowie 40 Elektrofahrräder, 80 E-Tretroller, sechs Elektro-Lastenräder und sieben Autos zum Teilen. Außerdem sind bereits fünf Elektrobusse im Einsatz. Die Auszeichnung nahmen Michael Braunsberger, Betriebsleiter Mobilität der Stadtwerke Leoben, und Gemeinderat Heinz Ahrer entgegen.

Barrierefrei mobil

Ein weiteres ausgezeichnetes Projekt kommt aus Graz. Das Ingenieursbüro Triagonal GmbH untersuchte in einem Forschungsprojekt, was es österreichweit braucht, damit Menschen mit Behinderung Angebote wie Mikro-ÖV und gemeinsam genutzte Autos selbstständig verwenden können. Dafür wurden Fahrzeuge und Buchungssysteme auf ihre tatsächliche Nutzbarkeit geprüft sowie ein barrierefreier Buchungsprozess für Internet und Telefon entwickelt. Zusätzlich entstanden ein Anforderungskatalog für Fahrzeuge und Betrieb sowie Empfehlungen für Förderungen und Ausschreibungen. Der VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark wird vom VCÖ gemeinsam mit dem Land Steiermark und den ÖBB durchgeführt.