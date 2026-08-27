Steiermark: Deutlich mehr Kinder am Schulweg verunglückt

In zweieinhalb Wochen beginnt in der Steiermark wieder die Schule. Nach einem starken Anstieg der Schulwegunfälle rät der VCÖ Eltern, den Weg mit ihren Kindern schon jetzt zu üben.

77 Schulwegunfälle wurden im Jahr 2025 in der Steiermark verzeichnet – um 29 mehr als noch 2024. Das entspricht laut VCÖ einem Anstieg von 60 Prozent und dem höchsten Wert seit 2019. Insgesamt wurden dabei 86 Kinder verletzt, neun von ihnen schwer. Im Jahr davor waren es 59 verletzte Kinder bei 48 Unfällen. Einen tödlichen Schulwegunfall gab es zum 17. Mal in Folge nicht. Im Bundesländervergleich hatte die Steiermark die vierthöchste Zahl an Schulwegunfällen.

Schulweg jetzt üben

Gerade für Schulanfänger und Kinder, die etwa von der Volksschule in eine Mittelschule oder ein Gymnasium wechseln, empfiehlt der VCÖ, die verbleibenden Ferien zu nutzen. Gibt es mehrere Wege zur Schule, sollte jener gewählt werden, auf dem weniger Autos unterwegs sind, durchgehend Gehwege vorhanden sind und weniger Straßen überquert werden müssen. Eltern sollten den Weg gemeinsam mit dem Kind abgehen und mögliche Gefahren aus dessen Blickwinkel betrachten. Parkende Autos oder andere Hindernisse können etwa an Straßenübergängen die Sicht einschränken. Auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr sollte dabei besprochen werden.

Zu Fuß lernen

Nach Angaben des VCÖ sind Schulwege insgesamt sicherer als Wege, die Kinder in ihrer Freizeit zurücklegen. Dazu tragen unter anderem Schülerlotsen, Verkehrsberuhigung rund um Schulen und die erhöhte Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer bei. Vor allem Volksschulkinder haben häufig einen kurzen Weg, der zu Fuß zurückgelegt werden kann. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk erklärt: „Damit erlangen die Kinder Kompetenz für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Diese Erfahrung hilft ihnen bei all ihren Wegen, die sie in der Freizeit zurücklegen“. Werden Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht, fällt diese Möglichkeit laut VCÖ weg. Wer zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, bekommt zudem regelmäßig Bewegung.

Gefahren melden

Stoßen Eltern entlang des Schulwegs auf gefährliche Stellen, können sie diese bei der Gemeinde und der Schuldirektion melden. „Wer auf Gefahren- oder Problemstellen am Schulweg des Kindes stößt, sollte diese am besten der Gemeinde sowie der Schuldirektion melden. So können die zuständigen Stellen rasch Maßnahmen zur Entschärfung der Problemstelle prüfen und umsetzen“, betont Schenk. Auch Bushaltestellen sollen für Kinder sicher erreichbar sein und sichere Möglichkeiten zum Überqueren der Straße bieten. Der VCÖ fordert in Städten und Gemeinden außerdem mehr Verkehrsberuhigung, mehr Tempo 30 statt 50 sowie durchgehende Geh- und Radwege. Vor Schulen können autofreie Vorplätze oder Schulstraßen verhindern, dass in der Früh durch Elterntaxis gefährliches Verkehrschaos entsteht.