Steiermark: Kostenloser Tierschutz-Lehrgang startet im Oktober

Wie versteht man die Körpersprache eines Hundes und was brauchen Nutztiere? Genau das lernen Pädagoginnen und Pädagogen ab Oktober an der PH Steiermark. Für den kostenlosen Lehrgang gibt es noch Restplätze.

Kindern soll ein sicherer und achtsamer Umgang mit Tieren möglichst früh vermittelt werden. Dafür startet im Oktober an der Pädagogischen Hochschule Steiermark der berufsbegleitende Lehrgang „Tierschutz macht Schule“. Teilnehmen können Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen. Auch Pädagoginnen und Pädagogen aus Kindergärten können sich anmelden. Der Lehrgang wird vom Tierschutzressort des Landes Steiermark gefördert.

Zwei Semester

Die Ausbildung läuft über zwei Semester und verbindet Termine vor Ort mit Online-Einheiten. Fachleute vermitteln dabei Wissen aus unterschiedlichen Bereichen des Tierschutzes. So lernen die Teilnehmer etwa, die Körpersprache von Hunden richtig zu verstehen. Auch die tiergerechte Haltung von Rindern, Hühnern und anderen Nutztieren steht auf dem Programm. Dazu kommen Grundlagen für das Zusammenleben mit Heimtieren.

Vom Wildtier bis Labor

Doch der Lehrgang geht noch weiter. Die Pädagoginnen und Pädagogen beschäftigen sich auch mit dem richtigen Umgang mit Wildtieren. Außerdem erhalten sie Einblicke in das Thema Tierversuche und mögliche Alternativen. Das vermittelte Wissen soll anschließend direkt im Unterricht eingesetzt werden können. Lea Mirwald, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“, erklärt: „Sie erhalten eine Fülle an Unterrichtsideen und können mit unserer Hilfe ihren eigenen Tierschutzunterricht vorbereiten.”

Noch Plätze frei

Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer sieht vor allem in der frühen Bewusstseinsbildung einen wichtigen Ansatz: „Nachhaltiger Tierschutz beginnt mit Wissen und Bewusstsein. Gerade bei Kindern können wir frühzeitig ein Verständnis dafür schaffen, dass ein verantwortungsvoller und respektvoller Umgang mit Tieren keine Selbstverständlichkeit, sondern eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist. Mit diesem Lehrgang geben wir Pädagoginnen und Pädagogen das notwendige Wissen und konkrete Werkzeuge in die Hand, um Tierschutz altersgerecht und praxisnah im Unterricht zu vermitteln.” Für den im Oktober startenden Lehrgang sind noch Restplätze verfügbar. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.tierschutzmachtschule.at/informationen-zum-lehrgang.