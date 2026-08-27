Kein Führerschein: 24-Jähriger durchbricht Zaun und kracht gegen Baum

In Markt Hartmannsdorf endete eine Fahrt am Mittwochabend an einem Baum: Ein 24-Jähriger kam von der L 225 ab und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine gültige Lenkberechtigung hatte er nicht.

Ein 24-Jähriger kam in Reith bei Hartmannsdorf von der L 225 ab, durchbrach den Zaun einer Obstanlage und prallte gegen einen Baum.

Ein 24-Jähriger kam in Reith bei Hartmannsdorf von der L 225 ab, durchbrach den Zaun einer Obstanlage und prallte gegen einen Baum.

Gegen 19 Uhr war der 24-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark am Mittwoch, dem 26. August, auf der L 225 unterwegs. Er fuhr in Reith bei Hartmannsdorf in Richtung Markt Hartmannsdorf. Auf Höhe des Straßenkilometers 6,8 kam sein Pkw rechts von der Fahrbahn ab. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte der Grund dafür eine nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit gewesen sein.

Gegen Baum geprallt

Nach dem Abkommen von der Straße durchbrach das Fahrzeug zunächst den Zaun einer Obstanlage. Danach kollidierte der Wagen mit einem Baum. Der 24-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Oststeiermark am Standort Feldbach eingeliefert.

©Freiwillige Feuerwehr Markt Hartmannsdorf

Keine Lenkberechtigung

Im Zuge des Einsatzes stellte sich außerdem heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall Totalschaden. Weitere Angaben zu den Verletzungen des Mannes machte die Polizei nicht. Auch die Feuerwehr Markt Hartmannsdorf rückte am Mittwochabend zum Unfallort aus. Insgesamt standen 14 Einsatzkräfte im Einsatz. Sie waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort.