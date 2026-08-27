Akute Leukämie: Heribert (57) braucht passende Stammzellen

In der Steiermark hofft Heribert (57) auf eine passende Stammzellspende. Nach der Diagnose akute Leukämie könnte sie ihm die entscheidende Chance auf Heilung geben.

Heribert liebt Holz, den Wald und sein Fahrrad. Doch nach der Diagnose akute Leukämie zählt für den 57-Jährigen jetzt vor allem eines: Es müssen passende Stammzellen gefunden werden.

Heribert liebt Holz, den Wald und sein Fahrrad. Doch nach der Diagnose akute Leukämie zählt für den 57-Jährigen jetzt vor allem eines: Es müssen passende Stammzellen gefunden werden.

Für den Steirer Heribert hat sich das Leben mit einer Diagnose grundlegend verändert: Der 57-Jährige hat akute Leukämie. Nun ist er dringend auf passende Stammzellen angewiesen. Sie könnten ihm die entscheidende Chance auf Heilung geben. Damit wächst die Hoffnung, dass sich möglichst viele Menschen typisieren lassen und so die Suche nach einem passenden Spender unterstützt wird.

Zurück aufs Rad

Heribert ist gelernter Tischler und arbeitet besonders gerne mit Holz. Auch im Wald und bei Spaziergängen in der Natur findet er Kraft. Besonders wichtig ist ihm zudem sein Fahrrad, mit dem er gerne unterwegs ist. Sein großer Wunsch ist es, bald wieder auf seinem geliebten Rad sitzen zu können. Damit das möglich werden kann, braucht es nun eine passende Stammzellspende.

©Geben für Leben Heribert (57) aus der Steiermark hat akute Leukämie und braucht dringend passende Stammzellen.

So kannst du helfen

Entscheidend ist, dass möglichst viele Menschen in der internationalen Spenderdatei erfasst sind. Denn mit jeder Registrierung steigt die Chance, dass für Patientinnen und Patienten passende Stammzellen gefunden werden können. Geben für Leben erklärt: „Wenn du zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund bist, kannst du dich ganz einfach und kostenlos typisieren lassen.“ Ein Typisierungsset kann kostenlos nach Hause bestellt werden. Die Typisierung selbst erfolgt unkompliziert mit einem Wangenabstrich.

Schon typisiert?

Auch bei Typisierungsaktionen vor Ort ist eine Registrierung möglich. Wer bereits typisiert ist, muss sich nicht noch einmal registrieren. Trotzdem kannst du helfen, indem du Heriberts Geschichte in deinem Umfeld weitergibst und andere auf die Möglichkeit der Typisierung aufmerksam machst. Denn für Heribert geht es dabei um die Hoffnung, passende Stammzellen zu finden und irgendwann wieder auf sein Fahrrad steigen zu können.