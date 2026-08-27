Freie Fahrt: Weizklamm öffnet am Freitag wieder

Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmer in der Region Weiz: Die Totalsperre der B 64 durch die Weizklamm endet am Freitag, 28. August. Spätestens zu Mittag soll die Straße wieder frei befahrbar sein.

Die Arbeiten entlang der B 64, der Rechbergstraße, in der Weizklamm stehen vor dem Abschluss. Die Straßenmeisterei Weiz beendet sie am Freitag, 28. August 2026, planmäßig. Damit wird auch die derzeitige Totalsperre aufgehoben. Spätestens zu Mittag soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben sein.

Arbeiten vor Ort

In den vergangenen Tagen wurden in der Weizklamm notwendige Gehölzpflegearbeiten durchgeführt. Gleichzeitig waren Reparaturen an den Steinschlagschutzverbauungen nötig. Diese waren durch umstürzende Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Arbeiten konnten laut Land Steiermark wie vorgesehen abgeschlossen werden.

Ab Mittag frei

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer nennt auch einen konkreten Zeitpunkt für die Öffnung: „Spätestens zu Mittag wird die Weizklamm wieder für alle Verkehrsteilnehmer frei befahrbar sein. In den letzten Tagen wurden neben notwendigen Gehölzpflegearbeiten auch Reparaturarbeiten an den Steinschlagschutzverbauungen vorgenommen, die durch umstürzende Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich bedanke mich bei der Straßenmeisterei Weiz unter der Leitung von Christoph Reicher und den beteiligten Spezialfirmen für ihren Einsatz und ihre Pünktlichkeit”. Damit ist die B 64 durch die Weizklamm ab Freitag wieder befahrbar. Die Arbeiten werden noch am selben Tag abgeschlossen.

©PB Holzer/Hausjell

Arbeiten nach Plan

Verantwortlich für die Arbeiten war die Straßenmeisterei Weiz unter der Leitung von Christoph Reicher. Auch Spezialfirmen waren daran beteiligt. Holzer bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Pünktlichkeit. Mit dem Abschluss am Freitag endet die Totalsperre der Weizklamm planmäßig.