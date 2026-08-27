/ ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg
Nächtlicher Einsatz: Wagen kracht in Baugrube
In Kapfenberg geriet am Mittwochabend, dem 26. August ein Wagen aus unbekannter Ursache in eine Baugrube. Die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung aus.
Kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt am Mittwoch zu einer Fahrzeugbergung im Bereich des Mörtlparkplatzes alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Auto in eine dortige Baugrube geraten. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Bergung des Fahrzeugs. Zudem wurde die Einsatzstelle abgesichert.
Nach gut einer Stunde wieder einsatzbereit
Nach erfolgreicher Fahrzeugbergung wurde die Einsatzstelle an die Exekutive übergeben. Die Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde den Einsatz beenden und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert
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