Nächtlicher Einsatz: Wagen kracht in Baugrube

In Kapfenberg geriet am Mittwochabend, dem 26. August ein Wagen aus unbekannter Ursache in eine Baugrube. Die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung aus.

Wagen muss aus Baugrube in Kapfenberg geborgen werden.

Wagen muss aus Baugrube in Kapfenberg geborgen werden.

Kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt am Mittwoch zu einer Fahrzeugbergung im Bereich des Mörtlparkplatzes alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Auto in eine dortige Baugrube geraten. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Bergung des Fahrzeugs. Zudem wurde die Einsatzstelle abgesichert.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg Ein Wagen landete in Kapfenberg in einer Baugrube. ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Nach gut einer Stunde wieder einsatzbereit

Nach erfolgreicher Fahrzeugbergung wurde die Einsatzstelle an die Exekutive übergeben. Die Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde den Einsatz beenden und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert