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/ ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg
Bild auf 5min.at zeigt ein Auto in einer Grube.
Wagen muss aus Baugrube in Kapfenberg geborgen werden.
Kapfenberg
27/08/2026
Fahrzeugbergung

Nächtlicher Einsatz: Wagen kracht in Baugrube

In Kapfenberg geriet am Mittwochabend, dem 26. August ein Wagen aus unbekannter Ursache in eine Baugrube. Die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt am Mittwoch zu einer Fahrzeugbergung im Bereich des Mörtlparkplatzes alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Auto in eine dortige Baugrube geraten. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Bergung des Fahrzeugs. Zudem wurde die Einsatzstelle abgesichert.

Bild auf 5min.at zeigt ein Auto in einer Baugrube.
©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg
Ein Wagen landete in Kapfenberg in einer Baugrube.
Bild auf 5min.at zeigt ein Auto in einer Baugrube.
©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg
Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Nach gut einer Stunde wieder einsatzbereit

Nach erfolgreicher Fahrzeugbergung wurde die Einsatzstelle an die Exekutive übergeben. Die Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde den Einsatz beenden und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert
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