Neue Förderung: Gemeinden können bis zu 320.000 Euro erhalten

In der Steiermark startet im September der zweite Fördercall mit höheren Zuschüssen für Kinderbildung. Für eine neue Krippengruppe sind bei Kombination mehrerer Maßnahmen bis zu 320.000 Euro Förderung möglich.

Das Land Steiermark setzt den Ausbau von Kinderkrippen und Kindergärten fort und stellt dafür höhere Investitionskostenzuschüsse bereit. Für zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren können bis zu 275.000 Euro pro neuer Krippengruppe beantragt werden. Bei alterserweiterten Gruppen sind bis zu 130.000 Euro möglich, für zusätzliche Kindergartenplätze bis zu 50.000 Euro pro Gruppe. Insgesamt können bis zu 75 Prozent der anerkennungsfähigen Investitionskosten gefördert werden. Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) erklärt dazu: „Mit den höheren Fördersätzen schaffen wir einen spürbaren finanziellen Hebel für den Ausbau der Kinderbildung und -betreuung.“

Bis zu 320.000 Euro

Zusätzliche Förderungen gibt es etwa für Barrierefreiheit, längere Öffnungszeiten und räumliche Verbesserungen. Für Barrierefreiheit sind bis zu 30.000 Euro pro Gruppe vorgesehen, für die Verlängerung der täglichen und jährlichen Öffnungszeiten bis zu 15.000 Euro. Räumliche Qualitätsverbesserungen können mit bis zu 20.000 Euro pro Jahr und Einrichtung unterstützt werden. Werden mehrere Maßnahmen kombiniert, kann die Förderung für die Neuerrichtung einer Krippengruppe auf bis zu 320.000 Euro steigen. Für eine neue alterserweiterte Gruppe sind unter den genannten Voraussetzungen bis zu 175.000 Euro möglich.

Antrag im September

Der kommende Fördercall ist der zweite, bei dem die erhöhten Fördersätze angewendet werden. Gemeinden und private Träger können ihre Anträge ausschließlich im festgelegten Zeitraum einreichen. Der achte Call startet am 21. September 2026 um 7 Uhr und endet am 25. September 2026 um 12 Uhr. Wer ein Projekt plant, muss außerdem beachten, dass Investitionskostenzuschüsse nur gewährt werden können, wenn vor Beginn der Baumaßnahmen eine Genehmigung der Steiermärkischen Landesregierung vorliegt. Die Unterlagen stehen auf der Homepage des Referates Kinderbildung und -betreuung unter „Förderungswesen – Bauförderung“ bereit.

Auch Personal

Neben Bau- und Ausbauprojekten unterstützt das Land im Betriebsjahr 2026/27 auch zusätzliches Personal zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Voraussetzung ist unter anderem, dass mindestens 21 Kinder in der jeweiligen Kindergartengruppe eingeschrieben sind. Gefördert werden können 70 Prozent der anerkennungsfähigen Kosten. Für vollzeitbeschäftigtes pädagogisches Personal liegt die Obergrenze bei 45.000 Euro, für vollzeitbeschäftigtes Betreuungspersonal bei 30.000 Euro. Klubobmann Lukas Schnitzer betont: „Kinder brauchen Platz, um sich entfalten und entwickeln zu können.“ Die Endabrechnung für räumliche Qualitätsverbesserungen muss spätestens bis 30. Juni 2027 vorgelegt werden.