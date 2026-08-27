„Du fehlst uns“: Junger Steirer (20) wird „viel zu früh“ aus dem Leben gerissen

Es sind Worte, die schwer zu fassen sind. „Wir melden uns heute mit einer traurigen Nachricht“, schreiben die Stubalm Teifl’n. Ihr Freund und Vereinskollege Dominik ist tot. Mit gerade einmal 20 Jahren verlor er seinen langen Kampf gegen den Krebs. „Viel zu früh. Wir sind fassungslos, und es gibt keine Worte, die das leichter machen“, schreiben seine Freunde in einem emotionalen Abschied. Dominik war seit mehr als zwei Jahren schwer krank. Die Diagnose: Weichteilsarkom.

Sein Leben änderte sich mit einer Diagnose

Dominik hätte eigentlich mitten im Leben stehen sollen. Er liebte seine Hündin Luna, sammelte Pokémon-Karten, ging gerne fischen und war stolz auf seinen 3er BMW. Doch die Krankheit veränderte sein Leben von einem Tag auf den anderen. Die notwendigen Behandlungen hinterließen Spuren. Seine Mobilität war zuletzt stark eingeschränkt, ein Rollstuhl wurde unverzichtbar. Auch sein Auto musste umgebaut werden, damit er weiterhin zu Arztterminen, Therapien und Untersuchungen gelangen konnte. Die finanziellen Belastungen waren enorm. Deshalb wurde für Dominik ein Spendenaufruf gestartet. Die Unterstützung sollte unter anderem die Finanzierung eines dringend benötigten Rollstuhls sowie den barrierefreien Umbau seines Autos ermöglichen. Insgesamt konnten sogar 26.420 Euro gesammelt werden.

Familie bedankt sich für Welle der Hilfsbereitschaft

Nun hat Dominiks Familie mitgeteilt, dass der junge Steirer am 19. August verstorben ist. In einem Kommentar des Spendenaufrufs bedankt sich die Familie bei allen Menschen, die Dominik auf seinem Weg unterstützt haben. „Von ganzem Herzen möchten wir uns bei jedem Einzelnen von euch für die großzügigen Spenden und die überwältigende Unterstützung bedanken“, schreibt die Familie. Die Hilfe habe Dominik noch einen letzten großen Wunsch ermöglicht: „Ihr habt Dominik noch einen letzten großen Herzenswunsch ermöglicht.“ Für die Familie sei diese Unterstützung in einer schweren Zeit von unschätzbarem Wert gewesen: „Für diese außergewöhnliche Hilfe, eure Anteilnahme und Menschlichkeit fehlen uns die Worte.“

„Schenkt unserem Domi seine letzte große Reise“

Auch die Stubalm Teifl’n wollen Dominik nun noch einmal auf eine ganz besondere Reise schicken. Sie bitten ihre Community, den Abschiedsbeitrag zu teilen und dabei an Dominik zu denken. „Teilt diesen Beitrag und nehmt ihn mit dorthin, wo ihr gerade seid, und noch ein Stück weiter“, schreiben seine Freunde. „Schenkt unserem Domi seine letzte große Reise.“ Damit soll Dominik symbolisch noch einmal die Welt sehen – getragen von den Menschen, die an ihn denken und ihn nicht vergessen. Zum Abschied richten seine Freunde noch einmal persönliche Worte an ihren Vereinskollegen: „Ruhe in Frieden, Domi. Pass gut auf uns auf da oben. Du fehlst uns.“