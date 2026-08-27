Anrainer hört „lauten Knall“, wählt sofort den Notruf

Eine 54-jährige Motorradfahrerin kam auf der L 113 bei Mürzsteg in der Steiermark von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen. Ein Anrainer hörte den lauten Knall und setzte sofort den Notruf ab.

In Mürzsteg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam es am Donnerstag, 27. August, zu einem Motorradunfall. Eine 54-Jährige aus dem Bezirk Perg in Oberösterreich war gegen 11.15 Uhr auf der L 113 vom Niederalpl kommend in Richtung Mürzzuschlag unterwegs. Bei Straßenkilometer 6,2 geriet die Frau in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. Das Motorrad überquerte eine leichte Böschung und kam anschließend in der angrenzenden Wiese von der Strecke ab. Dort kam es zur Kollision: Das Motorrad prallte gegen einen Felsen. Die 54-Jährige wurde dabei vom Fahrzeug geschleudert und blieb in der Wiese liegen.

©FF Mürzsteg | Mehrere Einsatzkräfte rückten aus.

Anrainer hörten lauten Knall

Ein Anrainer wurde durch den heftigen Knall auf den Unfall aufmerksam und setzte sofort einen Notruf ab. Bei der Erstversorgung der verletzten Motorradfahrerin konnten zwei zufällig anwesende Ärzte sowie ein First Responder helfen. Anschließend wurde die 54-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C 17 in das Landeskrankenhaus Leoben geflogen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz. Die Einsatzkräfte bargen das durch die Kollision schwer beschädigte Motorrad und transportierten es vom Unfallort ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert