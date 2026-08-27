Tandem-Paragleiter stürzt kurz nach Start ab: Zwei Verletzte

Gegen 11 Uhr kam es im Bereich eines Start- bzw. Landeplatzes für Paragleiter zu einem Unfall mit einem motorisierten Tandemparagleiter. „Unmittelbar nachdem der Tandemparagleiter im Zuge des Startvorganges abgehoben war, stürzte dieser aus unbekannter Ursache wieder zu Boden und kippte zur Seite. Dabei wurde eine 37-jährige Passagierin aus Deutschland schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 14 ins DKH Schladming eingeliefert. Der 69-jährige Pilot aus dem Bezirk Liezen wurde leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.