Autowracks sorgen für Wirbel: Feuerwehr reagiert mit viralem Video auf Kritik

In Bairisch Kölldorf, einem Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg (Steiermark), sorgt derzeit ein Feuerwehr-Übungsplatz für Gesprächsstoff. Mehrere Autowracks stehen dort für Trainingszwecke bereit. Für manche Anrainer ist der Anblick entlang der L 219 allerdings alles andere als erfreulich. Die Kritik daran brachte einen Feuerwehrmann dazu, sich in einem Video direkt an Einwohner der Gemeinde zu wenden. „Dieses Video richtet sich speziell an einige Einwohner unserer Gemeinde“, erklärt er darin. Was anschließend folgte, verbreitete sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Das Video wurde auf Facebook veröffentlicht und erreichte hunderttausende Aufrufe und zahlreiche Interaktionen.

Kritik stößt Feuerwehrmann sauer auf

Dass die abgestellten Fahrzeuge optisch nicht besonders ansprechend sind, bestreitet der Feuerwehrmann im Video nicht. „Ja, wir wissen, dass, wenn man direkt bei der Landesstraße vorbeifährt, dass das nicht gerade wirklich einen schönen Anblick macht“, sagt er. Gleichzeitig verweist er darauf, dass das Gelände auch vor dem Aufstellen der Fahrzeuge keinen besonders attraktiven Eindruck gemacht habe. Besonders ärgert ihn offenbar, dass die Wracks zum Anlass für weitere Kritik genommen würden. „Für einige ist es ein gefundenes Fressen, damit man wieder etwas hat, worüber man sich aufregen kann“, sagt er. Dabei gehe es der Feuerwehr nicht darum, jemanden zu provozieren, sondern um die Vorbereitung auf reale Einsätze.

Training soll Leben retten

Denn hinter den Autowracks steckt ein konkretes Ziel: Die Einsatzkräfte trainieren daran die technische Menschenrettung. Gerade bei Verkehrsunfällen müssen Feuerwehrleute Handgriffe und Schnitttechniken beherrschen, um eingeklemmte Personen möglichst schnell aus Fahrzeugen befreien zu können. „Genau deshalb möchte ich euch etwas mitgeben: Wir üben hier einmal in der Woche“, erklärt der Feuerwehrmann. Die Trainings finden außerhalb des regulären Berufslebens statt. Die Mitglieder investieren ihre Freizeit, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Es handle sich um Arbeit, die von den Feuerwehrleuten freiwillig und ehrenamtlich geleistet werde – mit dem Ziel, Menschen in Not helfen und retten zu können.

Fünf Fahrzeuge für intensives Training

Die Wehr musste bereits zuvor einen anderen, befestigten Übungsort aufgrund von Beschwerden verlassen. Das derzeit genutzte Areal wurde anschließend von einem Feuerwehrkameraden zur Verfügung gestellt. Aktuell stehen dort fünf Autowracks, an denen bis September trainiert werden soll. Für die Feuerwehr Bairisch Kölldorf ist das besonders wichtig, weil ein sechsköpfiges Technical Rescue Team (TRT) der Wehr Ende September bei einem anspruchsvollen Bewerb antreten wird. Am 25. und 26. September geht es bei den Technischen Hilfsleistungstagen in Altenschlag in Niederösterreich um realitätsnahe Einsatzszenarien. Bairisch Kölldorf ist dabei eine von nur drei steirischen Feuerwehren, die teilnehmen.

Neuer Sichtschutz soll Diskussion beruhigen

Trotz der Kritik möchte die Feuerwehr die Situation nun entschärfen. Bei dem Übungsareal soll in nächster Zeit ein Sichtschutz entlang der Straße errichtet werden. Geplant ist ein Transparent an einem Bauzaun. Darauf soll erklärt werden, warum sich die Fahrzeuge auf dem Gelände befinden und welchen Zweck die Übungen erfüllen. Damit soll nicht nur der Anblick der Wracks abgeschirmt, sondern auch mehr Verständnis für die Arbeit der Feuerwehr geschaffen werden.

„Schön wäre ein wenig Verständnis“

Der Feuerwehrmann zeigt dabei Verständnis für beide Seiten. Er könne nachvollziehen, dass die Fahrzeuge für Anrainer keinen schönen Anblick darstellen. Gleichzeitig wünsche er sich mehr Wertschätzung für jene, die ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Denn wenn es zu einem schweren Verkehrsunfall kommt, müssen die Einsatzkräfte vorbereitet sein. Das Training an echten Fahrzeugen soll genau dafür sorgen, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Der virale Beitrag hat die Diskussion inzwischen weit über Bairisch Kölldorf hinausgetragen. Ob der geplante Sichtschutz die Wogen nun glätten kann, wird sich zeigen.