„Florian“ in Not: Kalb stürzt in Jauchengrube

In Spielberg in der Steiermark geriet ein Kalb in eine Jauchengrube und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr rückte aus und holte das Tier unter Atemschutz aus der Grube.

Für die Freiwillige Feuerwehr Sachendorf stand am Donnerstag, dem 27. August, eine besondere Tierrettung auf dem Programm. Bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Spielberg war ein Kalb in eine Jauchengrube gestürzt. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Für die Feuerwehrleute war daher rasches Handeln gefragt.

©BFV Knittelfeld/ABI d.V. Thomas Zeiler | Feuerwehr holt Kalb aus Jauchengrube.

Feuerwehrleute steigen in Grube

Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz vor. Über eine Leiter stiegen die Feuerwehrmänner in die Grube hinab. Eine der wichtigsten ersten Maßnahmen war es, den Kopf des Kalbes über der Jauche zu halten. Dadurch sollte verhindert werden, dass das Tier weiter in die Flüssigkeit geriet. Anschließend wurde das Kalb behutsam über die Leiter nach oben gebracht.

„Florian“ übersteht Einsatz unbeschadet

Nach rund einer halben Stunde war die Rettungsaktion erfolgreich: Das sichtlich erschöpfte Kalb konnte aus der Grube befreit werden. Äußerlich waren keine Verletzungen erkennbar. Die Feuerwehr übergab das Tier anschließend seinem Besitzer. Nach einer gründlichen Reinigung durfte das Kalb wieder in den Kälberstall zurück. Als besondere Erinnerung an die gelungene Rettung bekam das Tier von seinen Besitzern schließlich einen Namen mit Feuerwehrbezug: Es wurde auf „Florian“ getauft – in Anlehnung an den Schutzpatron der Feuerwehr.