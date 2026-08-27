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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der von Saharastaub vernebelte Himmel in Kärnten.
So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark.
Steiermark
27/08/2026
Prognose

Heißer Sommertag am Freitag: Warum der Himmel trotzdem trüb wirken kann

Der Sommer legt am Freitag noch einmal kräftig zu: Bis zu 34 Grad sind in der Steiermark möglich. Saharastaub kann den Himmel allerdings etwas eintrüben.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
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Wer den Sommer noch nicht verabschieden möchte, darf sich am Freitag auf hochsommerliche Temperaturen freuen. Nach einem bereits warmen Start in den Tag steigen die Temperaturen nochmals deutlich an. Am Morgen liegen die Werte zwischen 14 und 19 Grad, heißt es laut Prognose der GeoSphere Austria. Im Laufe des Tages wird es dann richtig heiß: Die Höchsttemperaturen erreichen 29 bis 34 Grad. Dazu zeigt sich die Sonne häufig. Allerdings könnte Saharastaub in der Atmosphäre den strahlenden Eindruck etwas abschwächen und für einen diesigeren Himmel sorgen.

Gewitter zunächst kaum ein Thema

Der Wind weht am Freitag mäßig aus Südost bis Südwest. Unter dem Einfluss des Föhns bleibt die Gewittergefahr zunächst gering. Auch bis in den Abend hinein dürfte es überwiegend trocken bleiben. Erst in der Nacht steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Damit steht der Steiermark zunächst noch einmal ein heißer Sommertag bevor, ehe in der Nacht die ersten Wetteränderungen folgen können.

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