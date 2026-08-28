Schwerer Arbeitsunfall: 82-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei Heuarbeiten in St. Lambrecht im Bezirk Murau kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 82-jähriger Landwirt wurde dabei lebensgefährlich verletzt und ins UKH Klagenfurt geflogen.

Bei Heuarbeiten in St. Lambrecht geriet ein 82-jähriger Landwirt in einen Kreiselwender und wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Enkel setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Bei Heuarbeiten in St. Lambrecht geriet ein 82-jähriger Landwirt in einen Kreiselwender und wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Enkel setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Der 82-Jährige war am Donnerstag, dem 27. August 2026, gegen 17.30 Uhr mit seinem Traktor bei Heuarbeiten beschäftigt. Dabei dürfte sich ein Teil eines Weidezaunes im Kreiselwender verheddert haben. Der Landwirt stellte das Arbeitsgerät daraufhin ab. Anschließend versuchte er, den Weidezaun aus dem Kreiselwender zu entfernen.

Enkel wollte helfen

Auch der 26-jährige Enkel des Landwirtes war vor Ort. Er wollte seinem Großvater bei der Reparatur helfen. Dabei kam der 82-Jährige in den Kreiselwender. Der Landwirt erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Rettung alarmiert

Nach dem Unfall reagierte der 26-Jährige sofort. Er setzte die Rettungskette in Gang. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Dieser brachte den 82-jährigen Landwirt in weiterer Folge ins UKH Klagenfurt. Wie genau es zu dem schweren Arbeitsunfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Landespolizeidirektion Steiermark teilte mit, dass weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang durchgeführt werden.