Grüne wollen EU-Geld für Klimaticket zwischen Graz, Klagenfurt und Maribor

Salzburg und Bayern erhalten rund 750.000 Euro EU-Förderung für einen gemeinsamen Öffi-Tarif. Die steirischen Grünen wollen dieses Modell nun auch für Graz, Klagenfurt und Maribor prüfen lassen.

Rund 750.000 Euro fließen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung nach Salzburg und ins benachbarte Bayern. Mit dem Geld sollen ein gemeinsames Tarifangebot und die nötige Organisation für den grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr mit dem Berchtesgadener Land vorbereitet werden. Genau dieses Beispiel nehmen die steirischen Grünen nun zum Anlass, ihre Forderung nach einem Metropol-Klimaticket zu bekräftigen. Auch die Steiermark soll gemeinsam mit Kärnten und Slowenien prüfen, welche europäischen Fördermittel dafür genutzt werden könnten.

Ticket für drei „Metropolen“

Bereits vor einem Monat hatten die steirischen Grünen ein „Metropol-Klimaticket“ für den Raum Graz-Klagenfurt-Maribor vorgeschlagen. Nach Angaben der Grünen habe es dafür viel Zuspruch aus der Bevölkerung gegeben. Das gemeinsame Ticket soll die bestehende Tariflücke rund um die Koralmbahn schließen. Gleichzeitig soll es Pendlerinnen und Pendlern den Umstieg auf die Bahn erleichtern und damit auch die A9 entlasten.

EU-Geld prüfen

Mit dem Salzburger Beispiel sieht Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner nun eine Möglichkeit, auch die Finanzierung des Projekts voranzutreiben. Er fordert die steirische Landesregierung dazu auf, gemeinsam mit Kärnten und Slowenien nach passenden EU-Fördermitteln zu suchen. Dabei geht es zunächst darum auszuloten, welche Programme für ein gemeinsames Ticket zwischen den drei Regionen infrage kommen. Salzburg und Bayern zeigen aus Sicht der Grünen, dass solche grenzüberschreitenden Vorhaben mit Unterstützung der EU vorbereitet werden können.

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„Salzburg und Bayern zeigen gerade vor, wie grenzüberschreitende Öffis funktionieren“

Schönleitner richtet deshalb einen klaren Appell an die Landesregierung. „Salzburg und Bayern zeigen gerade vor, wie grenzüberschreitende Öffis funktionieren können: Die Regionen arbeiten zusammen und holen dafür auch Geld aus Europa. Diesen Gestaltungswillen wünsche ich mir auch von unserer Landesregierung.“ Ob und welche EU-Mittel für ein Metropol-Klimaticket Graz-Klagenfurt-Maribor tatsächlich verfügbar wären, soll nach dem Willen der Grünen nun gemeinsam mit Kärnten und Slowenien geprüft werden.