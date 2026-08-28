Wetterumschwung in der Steiermark: Erst 34 Grad, dann Gewitter

Die Steiermark schwitzt am Freitag noch einmal bei bis zu 34 Grad. Am Abend dreht sich das Wetter: Mit einer Kaltfront steigt die Gewittergefahr, in der Nacht können auch kräftigere Entwicklungen folgen.

Der Freitag, 28. August, zeigt sich in der Steiermark zunächst noch von seiner hochsommerlichen Seite. Die GeoSphere Austria spricht von „sonnigem und heißem Sommerwetter“. Bei mäßigem bis lebhaftem Wind aus südlichen Richtungen steigen die Temperaturen tagsüber auf 29 bis 34 Grad. Ganz ungetrübt bleibt der Sonnenschein aber nicht: „Der Saharastaub in der Luft dürfte den sonnigen Eindruck aber ein wenig trüben“, so die Meteorologen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad.

Gewitter kommen näher

Bis weit in den Abend bleibt es zunächst noch vergleichsweise ruhig. Laut GeoSphere Austria gilt: „Die Gewittergefahr bleibt unter Föhneinfluss bis weit zum Abend gering“. Danach dreht sich das Wetter aber langsam. „Dann sind im Nordwesten der Steiermark erste Schauer und Gewitter zu erwarten, in der Nacht sind diese dann überall möglich“, heißt es in der Prognose. Der heiße Freitag bekommt damit in den Nachtstunden eine deutlich unruhigere Fortsetzung.

Kaltfront zieht auf

Auch Skywarn Austria sieht für die Nacht eine brisante Wetterlage. „Gleichzeitig zieht am Abend von Westen her die eigentliche Kaltfront auf, mit der sich in den Alpen und nördlich davon teils kräftige Gewitter entladen können“, heißt es in der aktuellen Einschätzung. Für die Steiermark ist dabei vor allem die weitere Entwicklung in der Nacht interessant. Skywarn schreibt: „In der zweiten Nachthälfte dürften die Zellen unter Abschwächung auch den Südosten überziehen.“ Im Osten seien außerdem mit der Kaltfront „in der zweiten Nachthälfte Sturmböen“ möglich.

Entwicklung noch unsicher

Wie heftig die Gewitter tatsächlich ausfallen, lässt sich am Freitagvormittag noch nicht genau sagen. Skywarn weist ausdrücklich darauf hin: „Föhn und Saharastaub können jedoch die Entwicklung dämpfen, daher ist der genaue Ablauf der Lage noch etwas unsicher.“ Auch für die Gewitter, die später von Süden her aufziehen könnten, gilt: „Die genaue Entwicklung ist aber auch hier noch recht unsicher.“ Klar ist aber: Nach dem heißen Tag steigt die Gewittergefahr in der Nacht deutlich an.

Kühleres Wochenende

Am Samstag ist die große Hitze dann vorerst vorbei. Laut GeoSphere Austria ist es „wechselhaft und nicht mehr so heiß“. Restwolken nächtlicher Schauer und Gewitter ziehen ab, danach scheint zumindest zeitweise überall in der Steiermark die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei rund 24 Grad im Nordwesten und bis zu 28 Grad im Südosten. Am Sonntag setzt sich schließlich überwiegend sonniges Spätsommerwetter durch. „Am Nachmittag bilden sich über den Bergen größere Quellwolken, aber nur vereinzelt entwickelt sich daraus auch ein kurzer, gewittriger Regenschauer“, so die GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen 25 bis 30 Grad.