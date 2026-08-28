Steirische Ärztin hilft nach Flutkatastrophe in Nepal

Fast 500 Menschen sind nach der verheerenden Flut in Nepal bereits tot geborgen worden. Mehr als 1.400 werden noch vermisst. Mitten im Krisengebiet hilft die steirische Ärztin Gerda Pohl bei der medizinischen Versorgung.

Gerda Pohl erlebt die Folgen der Katastrophe derzeit in Kathmandu. Die steirische Ärztin ist seit 13 Jahren ehrenamtlich in Nepal tätig. Verletzte und Tote aus dem Katastrophengebiet werden nach Kathmandu gebracht. Vor dem größten staatlichen Krankenhaus des Landes hätten zahlreiche Menschen auf Nachrichten über vermisste Angehörige gewartet. Auch in den sozialen Medien bestimme die Suche nach Familienmitgliedern und Bekannten derzeit den Alltag.

Retter in Gefahr

Die Rettungsarbeiten bleiben gefährlich. Auf nepalesischer und tibetischer Seite werden noch mehr als 1.400 Menschen vermisst, darunter auch Hunderte Touristen. Gleichzeitig besteht die Gefahr einer weiteren Flutwelle, zudem erschwert der Monsunregen die Einsätze. Pohl berichtet gegenüber dem ORF, dass bereits mehr als 200 Sicherheitskräfte bei der ersten Flut ums Leben gekommen seien. Nepal habe inzwischen bis zu 15.000 Soldaten und Polizisten für die Rettungsarbeiten in das betroffene Gebiet geschickt.

Warnung kam zu spät

Auslöser der Katastrophe war ein Gletschersturz. Zwar gebe es Warnsysteme für derartige Ereignisse, erklärt Pohl gegenüber dem ORF. In diesem Fall kam das Wasser jedoch von der anderen Seite der Grenze und riss das Warnsystem mit sich. Für die ersten kleineren Dörfer blieb dadurch keine Zeit mehr, die Bevölkerung rechtzeitig zu informieren. Weiter flussabwärts konnten Menschen laut Pohl früher gewarnt werden, weshalb es dort weniger Todesopfer gegeben habe.

Nur per Hubschrauber

Nepal habe seine Katastrophenhilfe seit dem schweren Erdbeben im Jahr 2015 deutlich verbessert, schildert Pohl dem ORF. Damals kamen rund 9.000 Menschen ums Leben. Nach der aktuellen Flut seien Rettungsmannschaften bereits innerhalb von zwei Stunden vor Ort gewesen. Auch Hubschrauber wurden rasch für Rettungsflüge eingesetzt. Private Hilfsorganisationen können die Region derzeit kaum erreichen, weil Brücken zerstört und Zufahrtswege blockiert sind.

Monate des Aufbaus

Zunächst stehen die Suche nach Vermissten und die Bergung der Opfer im Mittelpunkt. Danach wird es vor allem darum gehen, Menschen zu unterstützen, die durch die Flut ihre Lebensgrundlage verloren haben. Pohl rechnet laut ORF damit, dass sich die betroffenen Gebiete über viele Monate von der Katastrophe erholen müssen. Für den Wiederaufbau werde Nepal voraussichtlich auch internationale Unterstützung benötigen.