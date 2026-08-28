Bundesliga ruft: Steirischer Ringerverein startet in die Bundesliga

Vier Tage lang gehörte die Matte in Söding-St. Johann ganz dem Nachwuchs. Von 20. bis 23. August kamen 33 junge Ringerinnen und Ringer aus drei Vereinen zu einem gemeinsamen SPORTUNION-Trainingscamp zusammen. Neben technischen Feinheiten standen intensive Trainingseinheiten und die Freude an der Bewegung auf dem Programm. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Miteinander über die Vereinsgrenzen hinweg. Betreut wurde der Nachwuchs rund um Sophie Tatzer, Lydia Langmann, Armin Rothschedl und Dieter Vodovnik.

Partner bleibt

Während die jungen Sportler auf der Matte an ihrer Technik feilten, wurde auch abseits davon eine wichtige Weiche gestellt. Die Raiffeisenbank Weststeiermark verlängert ihre Zusammenarbeit mit dem KSV Söding. Obfrau und Trainerin Lydia Langmann traf sich dafür vor Kurzem mit den Verantwortlichen der Bank, um den Sponsoringvertrag zu erneuern. Für den Verein ist die Unterstützung besonders mit Blick auf die Nachwuchsarbeit wichtig. Langmann betont: „Als Verein investieren wir enorm viel Herzblut in die sportliche und persönliche Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Einen starken regionalen Partner wie die Raiffeisenbank Weststeiermark an unserer Seite zu wissen, gibt uns die nötige Sicherheit für unsere Arbeit im Verein.“ Der KSV Söding steht seit vier Jahrzehnten für Zusammenhalt, Disziplin und Jugendarbeit in der Weststeiermark.

©KSV Söding Der KSV Söding und die Raiffeisenbank Weststeiermark setzen ihre Partnerschaft fort und stärken damit auch die Nachwuchsarbeit des Vereins.

Bundesliga ruft

Nach der Nachwuchsarbeit rückt nun der Kampf um Bundesliga-Punkte in den Mittelpunkt. Am 5. September 2026 startet der KSV Söding gegen die KG Wien in die neue Saison der 1. Sport 2000 Ringer-Bundesliga. Gerungen wird in der Multifunktionshalle in Söding-St. Johann, die der Verein als „Hexenkessel 2.0“ bezeichnet. Auf die Mannschaft wartet laut Verein eine herausfordernde Bundesliga-Saison. Der erste Heimkampf bildet dabei den Auftakt zu mehreren Terminen vor eigenem Publikum.

Heimspiele im Blick

Nach dem Duell mit der KG Wien am 5. September folgt am 26. September das Heimduell gegen den KSV Götzis. Am 17. Oktober kommt der A.C. Wals nach Söding-St. Johann, am 21. November steht das Kreuzfinale auf dem Programm. Diese Heimtermine beginnen heuer erstmals um 19 Uhr. Die Finalrunden sind für den 28. November oder 5. Dezember vorgesehen und beginnen bereits um 17.30 Uhr. Saisonkarten sind bei den Funktionären sowie Ringerinnen und Ringern des Vereins und im Büro der Ortner KG – Immofit erhältlich. Erstmals bietet der KSV Söding außerdem Einzeltickets über Oeticket an.